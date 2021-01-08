宜蘭員山1豆腐乳加工廠竄火 起火處在工廠倉庫

員山鄉二湖路上1家豆腐乳加工廠發生火警。（記者蔡昀容翻攝）

2021/01/08 15:33

首次上稿 14:44

更新時間 15:33

［記者蔡昀容／宜蘭報導］宜蘭縣消防局下午2點10分接獲民眾報案指出，員山鄉二湖路上1家豆腐乳加工廠發生火警，立即派員前往救援，沒有人員受困，目前火勢已經控制。

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消防局員山1家豆腐乳加工廠2樓竄黑煙，出動宜蘭、壯圍、員山、特種及礁溪分隊救災人車前往搶救，起火處是工廠倉庫，火勢下午2點51分獲得控制。

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