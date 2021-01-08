宜蘭員山1豆腐乳加工廠竄火 起火處在工廠倉庫

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
員山鄉二湖路上1家豆腐乳加工廠發生火警。（記者蔡昀容翻攝）
首次上稿 14:44更新時間 15:33
［記者蔡昀容／宜蘭報導］宜蘭縣消防局下午2點10分接獲民眾報案指出，員山鄉二湖路上1家豆腐乳加工廠發生火警，立即派員前往救援，沒有人員受困，目前火勢已經控制。
請繼續往下閱讀...
消防局員山1家豆腐乳加工廠2樓竄黑煙，出動宜蘭、壯圍、員山、特種及礁溪分隊救災人車前往搶救，起火處是工廠倉庫，火勢下午2點51分獲得控制。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
徹夜搶救倉庫火警11小時 奇美食品行動餐車打氣
鹽水廢棄棉花廠大火 橘紅火光竄天際 消防動員4梯次全力灌救
富宇哈佛苑雙語學區宅 散步就到校
旭富清理火場驚見超量存放金屬鈉 鄭文燦重批：沒有說實話
濃煙竄天！娃娃機工廠全面燃燒 消防員破門搶救
遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
盜版機車零件流入新北、新竹4年 警查扣市值500萬元商品
剽悍女憲兵飆罵長官 法官認「部隊長官情緒失控也有責任」輕判
被指控強迫輕度智障特教生吃朝天椒 一審判2師無罪
國一彰化段聯結車翻覆 南北全線大塞車
屆退副所長休假返鄉 酒駕出車禍被記過調職
檢警搗破中部大宗電子煙油商 查扣近萬瓶尼古丁煙油
熱門推播