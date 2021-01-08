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    在寶島時代村偷拍3女如廁 色男被判3個3月徒刑

    前年在寶島時代村女廁用手機偷拍3名女子如廁的年輕色男，被南投地院判3個3月有期徒刑。此為示意照。（記者陳鳳麗攝）

    前年在寶島時代村女廁用手機偷拍3名女子如廁的年輕色男，被南投地院判3個3月有期徒刑。此為示意照。（記者陳鳳麗攝）

    2021/01/08 20:31

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕27歲張姓男子前年在南投縣寶島時代村還未休館前，用手機偷拍3名女子如廁，受害人並未發現，是張男後來在火車站疑似故技重施，女子向鐵路警察報案，警方後來意外在張男電腦查獲他在寶島時代村偷拍3女子如廁。南投地院近日將張男依錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處3個3月有期徒刑，應執刑8個月，可易科罰金。

    這名張姓男子是在前年5月中至7月下旬，在寶島時代村女廁，以手機偷拍至少3名女子上廁所，不過這幾名受害女性都未發現。而偷拍會曝光，是張男後來在台中火車站女廁，疑似又以手機偷拍女生如廁。感覺自己被偷拍的這名女子，後來向鐵路警察報案，鐵路警察追查到他。

    警方到張姓男子的住處搜索，並未查到火車站女廁有偷拍照或影片，但卻意外在其電腦發現他在寶島時代村女廁偷拍3名女子如廁的影片，警方後來通知這3名女子，她們才知被偷拍了。

    南投地院法官在判決書中指出，張姓男子為滿足其個人慾望，無故以手機錄影功能竊錄3名女子非公開活動及身體隱私部位，致3女身心遭受恐懼、內心留下難以抹滅之陰影。此舉顯然欠缺尊重他人隱私的觀念，破壞社會善良風俗，惟念其犯後尚知坦認犯行，因此以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，各判處3個3月有期徒刑。

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