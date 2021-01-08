嚇！台北知名百貨如廁 女遭偷拍揪兇竟是2樓餐廳員工

有女子在台北市信義區知名百貨公司如廁遭到偷拍，兇手是百貨公司二樓餐廳員工。廁所示意圖與新聞無關。（資料照）

2021/01/08 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕有女性民眾本月6日在台北市信義區知名百貨公司逛街，上廁所時驚覺遭到偷拍，按下緊急求救鈴卻完全沒有反應，歹徒一度溜走，最後被警方逮捕，竟是該間百貨公司2樓餐廳員工，警方依妨害秘密罪將他移送，但受害者認為百貨公司的處理態度相當冷漠。

女子自稱在事發後受到嚴重驚嚇，由友人將事發過程PO在批踢踢實業坊（PTT），女子本月6日下午5時許，在信義區知名百貨公司3樓如廁，在上完廁所穿上褲子之後，突然聽到隔壁廁間有奇怪聲響，警覺性地抬頭看隔板，發現1名男子正在偷拍，男子立刻縮回去，女子瞬間衝出廁間大吼：「我看到你了！你給我出來！」

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女子大吼的同時，也撕開洗手台附近的緊急求助鈴封條，當場狂按，但該設備完全沒有發出聲響，涉嫌偷拍的男子趁機逃走，女子頓時嚇呆在廁所內，被來上廁所的櫃姐帶往求助、報警，警方到場時拿出嫌疑犯照片，女一眼認出就是照片中男子，原來嫌犯是當地偷窺慣犯，百貨公司部門調閱監視器發現，嫌犯就是2樓餐廳員工。

事後，女子聲稱向百貨公司反應緊急求助鈴無效，不料樓管只說了一句「不好意思，警鈴上的封條確實會造成警鈴接觸不良」，讓女子感到相當無言，認為「不知道那個封條貼了多久了，如果以後是其他人發生更嚴重的案件，卻因為警鈴接觸不良，造成更遺憾的事情發生，百貨公司才要積極處理嗎？太瞎了吧！」

許多鄉民看見女子的報案三聯單，都對此事感到相當憤怒，紛紛留言指出「在信義區偷拍是有多可悲阿」、「警鈴不會響蠻嚴重的耶」、「連警察都知道還可以繼續犯案」、「都慣犯了還能繼續在那邊上班，哪來的特殊喜好老闆」、「這種偷拍的應該強制治療十年，看你怎麼拍」。

女子向警方報案，全案依妨害秘密罪移送。（圖取自PTT）

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