與女同事共處一室凍未條 男偷拍洗澡如廁影片長達半年

女方無意間撿到密錄器，發現自己成了偷拍女主角。（情境照）

2021/01/07 09:33

〔記者黃明堂／台東報導〕高雄張姓男子與洪姓女同事因工作關係，先後在蘭嶼及台東市同室相處，張男心起色念，在浴室裝設密錄器，偷拍洪女洗澡、上廁所、更衣的所有畫面。女方無意間撿到密錄器，發現自己成了女主角，半年拍攝的影片容量多達240G。

此案是由被害人洪姓女子向台東警分局報案，46歲張男家住高雄，由台東地檢署轉高雄地檢署偵辦起訴，高雄地方法院以2次犯行簡易判決有期徒刑5月、3月，應執行6月，得易科罰金。檢察官不服輕判，上訴二審被高雄地院駁回，維持原判。

請繼續往下閱讀...

張男與洪女原為同事，先後在蘭嶼及台東市兩地工作，張男愛慕洪女，竟對她的身體隱私部位展開長期的竊錄。根據被查獲的影片，從106年6月到11月間在蘭嶼某建築的浴室架設隱藏式攝影機，偷拍她沐浴、更衣及上廁所的畫面；106年8月則在台東市某建築浴室偷拍她沐浴、更衣畫面。

洪女發現浴室竟有密錄器，連接電腦一看，自己的身體竟然都錄下來，相當惱怒，以LINE質問張男，張坦承並且道歉，表示是因喜歡她才偷拍，且只是供自己觀賞，並未外流。

張男向檢方交出密錄器、記憶卡、手機，共有10個記憶卡，容量240G，數量相當龐大，侵犯被害人隱私權比一般人犯之造成被害人受創之程度更為嚴重，且被告犯後未利用任何機會向告訴人表達歉意，也未出面與告訴人談論和解或賠償損害，量刑過輕，請求將原判決撤銷。

但二審法官認為張男坦承犯行，態度尚可，原審量刑沒有不當情形，對原審之職權行使，自當予以尊重，駁回檢方上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法