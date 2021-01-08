不只監院彈劾 前法官陳梅欽不明財產逾千萬被起訴

陳梅欽曾被移送監察院。（資料照）

2021/01/08 15:04

〔記者溫于德／台北報導〕前士林地院民事庭法官陳梅欽，被檢舉私生活不當，遭監察院認定不實申報加班、言語騷擾女同事「事業線不錯」及露胸肌冒犯等違失，將陳彈劾後移送職務法庭，陳遭判決免除法官職務。另經士林地檢署與廉政署偵查，發現陳的帳戶有1537萬多元不明現金存入，雖陳辯稱這些錢是借貸或借款匯還等，但未被採信，依刑法詐欺取財罪、貪污治罪條例中財產不明來源罪，將陳起訴。

據悉，司法官訓練所33期結業的陳，自1995年起在澎湖地方法院擔任候補法官，2000年後到士院擔任法官直到2018年事發，以其年資計算年薪約160萬元。陳現已轉任律師。

請繼續往下閱讀...

士檢指出，陳明知未加班，仍在個人人差勤系統填不實填載，謊稱自2018年1月8日至同年至5月4日共6度加班、22小時，後再製作不實書面「加班費請領單」，詐得8小時加班費共6136元。

陳另被檢舉接受承審案件的委任律師招待買春並收賄，經廉政署調閱陳與妻子施女的帳戶交易明細資料，發現陳擔任法官期間的薪資轉帳帳戶，除辦理每月優惠存款1萬元外，自2012年起至2018年止，各年度均有來源不明的資金共1537萬多元。

陳辯稱，請領加班的時間雖外出與友人聚餐，但聚餐結束後都有回宿舍或辦公室繼續加班處理公事，而他習慣1次性將加班費時數填滿，且若要詐領，何需故意選擇外出的時間申報加班費；另自己未結案件都控制在40件以內，沒有延遲，可見都有利用其他時間處理案件，否認詐欺罪。

就財產來源不明部份，陳解釋，他曾辦理信用貸款或辦理一般貸款買股票，又或是因為他是精品LV的會員、每年都有家族折扣，或幫他人刷卡買錶獲匯還，另一部分則是母親過世的白包、胞兄匯來的租金。

士檢偵查後拒絕採信，依刑法詐欺取財罪、貪污治罪條例中財產不明來源罪，將陳起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法