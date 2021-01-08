為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不只監院彈劾 前法官陳梅欽不明財產逾千萬被起訴

    陳梅欽曾被移送監察院。（資料照）

    陳梅欽曾被移送監察院。（資料照）

    2021/01/08 15:04

    〔記者溫于德／台北報導〕前士林地院民事庭法官陳梅欽，被檢舉私生活不當，遭監察院認定不實申報加班、言語騷擾女同事「事業線不錯」及露胸肌冒犯等違失，將陳彈劾後移送職務法庭，陳遭判決免除法官職務。另經士林地檢署與廉政署偵查，發現陳的帳戶有1537萬多元不明現金存入，雖陳辯稱這些錢是借貸或借款匯還等，但未被採信，依刑法詐欺取財罪、貪污治罪條例中財產不明來源罪，將陳起訴。

    據悉，司法官訓練所33期結業的陳，自1995年起在澎湖地方法院擔任候補法官，2000年後到士院擔任法官直到2018年事發，以其年資計算年薪約160萬元。陳現已轉任律師。

    士檢指出，陳明知未加班，仍在個人人差勤系統填不實填載，謊稱自2018年1月8日至同年至5月4日共6度加班、22小時，後再製作不實書面「加班費請領單」，詐得8小時加班費共6136元。

    陳另被檢舉接受承審案件的委任律師招待買春並收賄，經廉政署調閱陳與妻子施女的帳戶交易明細資料，發現陳擔任法官期間的薪資轉帳帳戶，除辦理每月優惠存款1萬元外，自2012年起至2018年止，各年度均有來源不明的資金共1537萬多元。

    陳辯稱，請領加班的時間雖外出與友人聚餐，但聚餐結束後都有回宿舍或辦公室繼續加班處理公事，而他習慣1次性將加班費時數填滿，且若要詐領，何需故意選擇外出的時間申報加班費；另自己未結案件都控制在40件以內，沒有延遲，可見都有利用其他時間處理案件，否認詐欺罪。

    就財產來源不明部份，陳解釋，他曾辦理信用貸款或辦理一般貸款買股票，又或是因為他是精品LV的會員、每年都有家族折扣，或幫他人刷卡買錶獲匯還，另一部分則是母親過世的白包、胞兄匯來的租金。

    士檢偵查後拒絕採信，依刑法詐欺取財罪、貪污治罪條例中財產不明來源罪，將陳起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    感情糾紛挨轟男蟲法官／急辭閃彈劾 退休金飛了
    2019/02/16 06:00

    感情糾紛挨轟男蟲法官／急辭閃彈劾 退休金飛了
    法官又被彈劾 陳梅欽涉詐加班費、性騷
    2019/02/16 06:00

    法官又被彈劾 陳梅欽涉詐加班費、性騷

    揪你買！全國電超狂破盤最低３３折
    涉浮報加班、騷擾女部屬 前法官陳梅欽遭監院彈劾
    2019/02/15 13:30

    涉浮報加班、騷擾女部屬 前法官陳梅欽遭監院彈劾
    男蟲法官 還撩同事妹
    2018/08/08 06:00

    男蟲法官 還撩同事妹

    遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
    兩個月跑攤18場、約會人妻// 問題法官陳梅欽閃辭 丟退休金
    2018/08/08 06:00

    兩個月跑攤18場、約會人妻// 問題法官陳梅欽閃辭 丟退休金
    法官2個月跑攤18場 虛報加班費6136元送彈劾
    2018/08/07 13:51

    法官2個月跑攤18場 虛報加班費6136元送彈劾
    社會今日熱門
    被指控強迫輕度智障特教生吃朝天椒 一審判2師無罪
    2021/01/07 18:54

    被指控強迫輕度智障特教生吃朝天椒 一審判2師無罪

    國一彰化段聯結車翻覆 南北全線大塞車
    2021/01/07 16:12

    國一彰化段聯結車翻覆 南北全線大塞車

    屆退副所長休假返鄉 酒駕出車禍被記過調職
    2021/01/07 16:22

    屆退副所長休假返鄉 酒駕出車禍被記過調職 影片

    檢警搗破中部大宗電子煙油商 查扣近萬瓶尼古丁煙油
    2021/01/07 16:00

    檢警搗破中部大宗電子煙油商 查扣近萬瓶尼古丁煙油

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播