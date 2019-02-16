感情糾紛挨轟男蟲法／急辭閃彈劾 退休金飛了

2019-02-16

〔記者陳恩惠、黃欣柏／台北報導〕監察院昨通過前士林地方法院民事庭法官陳梅欽的彈劾案，陳的同僚表示，在司法官訓練所時，因為陳的身高180公分、長相等條件都不錯，所以感情生活精彩，未婚時還會利用網路交友認識女性，曾被批評是「網路男蟲法官」，不過曾被控性侵女網友一事，最後認定是感情糾紛，僅遭記大過處分。

同期司法官：陳梅欽愛交際 早晚出事

陳梅欽在民間法官評鑑中，裁判品質屬中等，認識他的律師認為，陳屬大砲型法官，開庭時講話不僅很直接，還會當面批評；同是司法官33期結業的一名同期同學形容：「陳梅欽口才不錯、擅於交際，私生活一直很精彩，出事只是早晚啦！」

也有同事為他叫屈，認為陳梅欽不算是個「壞法官」，只是行事較草莽、海派、愛交際，聲音又大；至於浮報加班費，同事認為「清查後才不過3000元」，被彈劾不成比例。

陳梅欽被檢舉跟人妻過從甚密，違反法官法和法官倫理，司法院政風處跟監查出他浮報加班費等情後，在去年8月移送監察院之前，陳趕緊請辭，轉任律師，換算年資約有600萬元的退休金全部泡湯。

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