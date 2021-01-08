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    首頁　>　社會

    貨車駕駛恍神 國道1號灑滿飲料一度回堵近2小時

    貨物散落一地。（記者許倬勛攝）

    貨物散落一地。（記者許倬勛攝）

    2021/01/08 09:31

    ［記者許倬勛／桃園報導］今清晨6點許，大貨車徐姓駕駛行經國道1號北向50.2公里處時，疑因恍神自撞護欄，其載運的飲料散落，現場一片狼藉，這起事故造成北向50至60公里處「紫爆」，塞車回堵近2小時，高公局中壢工務段於上午8點05分清理、排除完畢，駕駛未酒駕、未收傷。

    小貨車載運貨品散落在2車道，事故發生時僅剩外內線2車道可通行，造成50至60公里處路段嚴重堵塞，適逢上班尖峰時間，也造成近10公里的回堵，目前事故已排除。

    貨物散落一地。（記者許倬勛攝）

    貨物散落一地。（記者許倬勛攝）

    車頭毀損。（記者許倬勛翻攝）

    車頭毀損。（記者許倬勛翻攝）

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