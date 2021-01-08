偷雞下場慘！偷紫南宮金雞母判刑3月 易科罰金要9萬元

從紫南宮請回的金雞母，很多會隔年再回來過香火，因為人多也常成為宵小覬覦的對象。（記者陳鳳麗攝）

2021/01/08 08:59

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣賴姓男子到紫南宫守株待「雞」，在供桌上看到回紫南宮過香火的金雞母，玻璃罩內還有現金，迅速地抱走並騎上機車開溜，失主報警，警方調監視影像查出賴男是竊賊，南投地院近日將他以竊盜罪名判刑3個月，易科罰金折合9萬元，另要追徵被處理掉的金雞母價款和裡面現金。

快過年了，紫南宮除有大批信眾排隊領錢母，也有人來擲筊請金雞母回家供奉，或是把請回家的金雞母帶回紫南宫過香火，小心專心求「伯公丫」賜財時，宵小乘機也來「求財」，被判刑3個月的賴姓男子，即是在去年3月初，找人多的時候，偷偷抱走一座金雞母及與金雞放在一起的千元現鈔。

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金雞母的主人楊姓男子原本一直很留意自己的金雞母，但就在走到香爐前插好香，短短不到1分鐘金雞母就被偷走。楊姓男子火速報警，警方經調監視影像一路追查，查出是住在南投縣的賴男偷走，警方找到賴男時，現鈔已被他花掉，金雞母也被他便宜處理掉。

賴男被南投檢方以竊盜罪起訴，由於他曾酒駕，也曾以玩具鈔去買了菸酒，被依詐欺罪名判拘役50日，南投地院法官認為他有多次前案紀錄，不思悔改還想不勞而獲竊取他人財物，又沒有與被害人利解，因此判處有期徒刑3個月，可易科罰金，折合9萬元，還要追徵偷竊的金雞母價款和現金1000元。

紫南宮主委莊秋安表示，金雞母須擲到聖筊，再支付3600元，由宮方開立感謝狀後才能請回金雞母。近幾年有不少金雞母被偷，大多是信徒帶回來過香火的金雞母，但用不正當手段拿走神明的東西都不會很好，況且現場都有監視器，很多都從監視影像找到竊賊。

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