PO文辱罵館長 董念台判賠5000元、刊登道歉啟事3日

新北地院審理後判定董念台所為侵害陳之漢名譽權，判決賠償5000元，並須在董念台臉書及「揭穿惡名昭彰館長」公開社團上刊登道歉啟事3日，可上訴。（資料照）

2021/01/06 13:12

〔記者王定傳／新北報導〕再生受刑人服務中心社長董念台去年在臉書PO文辱罵「成吉思汗健身俱樂部」創辦人「館長」陳之漢：「孬貨、社會敗類、爛咖」等語，陳之漢提出民事求償，新北地院審理後判定董念台所為侵害陳之漢名譽權，判決賠償5000元，並須在董念台臉書及「揭穿惡名昭彰館長」公開社團上刊登道歉啟事3日，可上訴。

陳之漢委由律師提訴指出，去年5月17日，董念台以一張「切腹自殺」圖為開端，在個人臉書及「揭穿惡名昭彰館長」社團上，貼文指「館長先生：你於一個多月前，宣稱蔡英文總統如在就職之日，未能宣佈台灣獨立，必將切腹自殺」、「設若館長未能在當日

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親往總統府切腹，則館長於臉書上及直播所言，均屬詐騙集團之詐術之言」。

陳之漢主張，5月19日，董念台又再度發文：「我看準了館長是一個孬貨，也是一個標準的盤子假流氓」、「從此別再靠演技的招搖撞騙」「那個演技超佳的館長了」；5月20日又發文：「想好好教訓這個社會敗類」、「更是覺得那個館長根本不是人」、「書沒唸多少少，混黑道又是個小癟三，從未真的行俠仗義過，更沒有正義精神」、「如此的爛咖」等語。

館長認為，「館長切腹自殺」為網友截取他直播圖後自行配上文字，他不曾發表過圖片中如此荒誕言論，董念台未查證即恣意謾罵，又多次以此事件借題發揮，顯是透過他的人氣及威望，炒作並提升自己名氣，此言論嚴重傷害他多年累積的良好名聲、侵害他的名譽權，因此求償10萬元。

董念台坦言確實有貼文，但卻說：「2人都是社會敗類，都在臉書上互罵，都應該有自知自明，館長罵那麼多人，應該反省，我打抱不平寫文章修理館長，也可以是言論自由」、「館長自己一天到晚到處罵人，並沒有名譽」等語。

法官認為，董念台聲稱館長曾說過：「若蔡英文總統未於就職時宣布獨立，就要切腹自殺」，難認定為真實；而他使用「孬貨、盤子假流氓、社會敗類、混黑道又是個小癟三、爛咖」等字眼辱罵陳之漢，已侵害對方名譽權，判賠5000元，並須刊登道歉啟示。

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