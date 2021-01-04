命危的駕駛女友也不治 元旦遊台南梅嶺自撞車禍已釀3死

發生在元旦的台南玉井自撞車禍，已釀3死。（記者吳俊鋒攝）

2021/01/04 09:37

［記者吳俊鋒／台南報導］發生在元旦下午的台南玉井自撞車禍，原本造成2死、1命危、1重傷，送醫後一直未脫離險境的駕駛女友，雖然全力搶救，但也在昨晚宣告不治，該起重大的交通意外，已奪走3條人命。

今年的第1天，山區就發生重大的交通意外，當時42歲的邱姓男子開車載著邱姓女友，及其父親、胞弟，到楠西區的梅嶺遊賞，返程時在台20線玉井層林路段突然失控，直接衝撞外側護欄，釀成悲劇。

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意外發生於台20線28.8公里附近，在玉井與左鎮交界，車子由西向東行駛，肇事後，邱男與坐在左後方的41歲邱女，以及副駕駛座的64歲邱女父親，3人都受困，市政府消防局下午4點7分獲報，緊急趕往搶救。

消防隊趕到時，邱姓父女都已無生命徵象，協助脫困後，分別送往安南醫院與奇美醫學中心搶救，駕駛邱男傷勢嚴重，送往衛生福利部台南醫院新化分院，但到院前也無生命徵象。

坐右後方的是37歲邱女胞弟，車禍後，自行爬出車外，右腳骨折，有腦震盪，但意識清楚，送往安南醫院救治；雖然全力搶救，但當天下午駕駛邱男死亡，邱女父親則於晚間宣告不治。

送往奇美醫學中心的邱女，後來有恢復心跳，但她的頭部逾10公分的撕裂傷，疑遭到重創，意識昏迷，在加護病房，一直未脫離險境，經過2天的搶救，也在昨晚宣告不治。

警方初步調查，駕駛邱姓男子住在屏東，開著家人的轎車北上，與邱姓女友及其親友等2車8人一起到梅嶺，返程時肇禍，造成嚴重的死傷，車子前方嚴重扭曲、變形，顯見撞擊力道之大。

一行人約中午12點抵達梅嶺，遊賞、用餐之後，下午3點半下山，要返回女友在永康住處，行經該路段時自撞外側護欄前端。

當時邱男的車子在前方，根據後車親子的描述，當時並無其他車輛，經過1處大彎道後，仍正常行駛外側車道，在肇事現場略往左彎的路段時，前車突然失控，往右偏移，直接衝撞外側護欄前端。

抽血檢測後，邱男並無酒駕，初步了解，駕駛與女友都在南科上班，但分屬不同公司，肇事原因仍待進一步調查、釐清。

玉井警方研判，當時車輛撞擊點正好是護欄前端的尖銳處，衝擊力道才會如此大，呼籲民眾，要繫好安全帶，

若有精神不濟，應該先休息，切勿貿然上路，避免發生危險。

發生在元旦的台南玉井自撞車禍，已釀3死。（記者吳俊鋒攝）

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