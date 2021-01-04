2020北市死亡車禍創新低 這路口連2年奪「機車車禍王」

2021/01/04 00:28

〔記者蔡思培／台北報導〕去年台北市共發生9.6萬件車禍，其中A1類死亡車禍件數、車禍死亡人數，都創下史上新低。不過去年台北市受傷車禍、機車肇事者數量仍增加，而基隆路與羅斯福路口、西寧北路與鄭州路口、民權西路與承德路口，分別是機車事故件數最多的前三大路口。

台北市交通警察大隊統計，去年台北市發生60件死亡車禍、造成60人死亡，打破2017年61件車禍、65人死亡的紀錄，創下自1997年以來、23年來的新低。台北市交通局表示，近來除針對年輕人、機車族等族群宣導交通安全，也鼓勵長者將駕照繳回，因此讓死亡車禍數大幅改善，今年則會鎖定外送員、共享機車使用者等族群宣導。

統計指出，截至去年12月20日，台北市共發生9.6萬件車禍，其中7.1萬件是無人傷亡車禍、受傷車禍有2.4萬件，雖然無人傷亡車禍件數比前年減少1900多件，但受傷車禍卻比前年增加1800件。交大也發現，去年事故肇事車種為機車的車禍就有2萬7783件，比前年2萬5693件增加約2000件。

交大也公布去年1月至11月，台北市機車事故數最多的前十大路口，第一名的基隆路與羅斯福路口車流量本來就大，加上靠近公館圓環，當機車一起轉彎、角度卻不同時，就容易造成擦撞，該路口前年就是台北市機車事故數最多的路口，去年又蟬聯寶座，已發生144起事故、造成90人受傷。交大提醒，機車進入圓環除速度要放慢，也要留意是否有人要入環、出環，建議保持約50公分的安全距離。

去年機車事故數第二、三名的路口，分別是西寧北路與鄭州路口、民權西路與承德路，去年截至11月各已發生134、89起事故，造成70、59人受傷。交大解釋，鄭州路口機車量本來就大，民權西路則鄰近「機車瀑布」台北大橋，機車量也大，有時路口有人要直行、有人要轉彎，就會導致車禍。

其實去年機車車禍增加，與疫情脫不了關係。北捷統計，2019年捷運整年運量（含跨年）約7.8億人次，2020年運量受疫情影響，整年運量（含跨年）也只有6.9億人次，下跌近1億人次，平均日運量更僅剩190萬人次。許多民眾不搭大眾運輸，改用私人運具。

交大指出，台北市汽車停車本來就是問題，若過去未租車位，疫情期間想開車也沒地方停，因此大眾運輸減少的流量多轉移到機車。此外，疫情也讓外送平台盛行，連帶提高機車事故數量。

交大表示，常有機車騎士沒注意車前狀況就撞車，由於機車車身包覆性低於汽車，車禍也容易造成傷亡。交大也提醒汽車駕駛，右轉時一定要打方向燈、左轉箭頭未亮不要轉，轉彎時也要留意「A柱」死角，否則可能威脅到機車族與過馬路行人。

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