元旦嚴重車禍！台南轎車自撞護欄 1死2命危

轎車自撞護欄，1死2命危。（記者吳俊鋒攝）

2021/01/01 18:42

首次上稿 17:11

更新時間 18:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區今天下午發生嚴重的交通意外，邱姓男子駕駛轎車載著3名友親友，1車4人遊梅嶺後返程途中，在台20線玉井、左鎮交界路段自撞外側護欄，3人受困，消防隊到場時都無生命徵象，其中邱男送醫後宣告不治，另2人命危，仍在搶救，肇事原因警方調查中。

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這起意外發生在台20線28.8公里附近，位於玉井層林路段，肇事後，車內有3人受困，包含42歲邱姓駕駛，以及副駕駛座的男子與左後方的女乘客，消防隊下午4點7分獲報，緊急趕往搶救。

警方初步調查，當時連同邱姓駕駛等親友共8人，分乘2部車一起出遊梅嶺，用完餐之後，要返回永康，行經該路段時自撞外側護欄。

坐右後方的男子，自行爬出車外，根據後方車輛內的親子描述，當時並無其他車輛，經過連續彎道後，前車突然失控，從內側偏右，自撞外側護欄。

後方女乘客原本無生命徵象，送奇美醫學中心搶救後，有恢復心跳，她的頭部有逾10公分的撕裂傷，目前意識昏迷，未脫離險境。

肇事原因，警方正進一步調查，4名死傷者都姓邱，之間的關係，以及確切身份，都將再釐清。

車內3人受困。（記者吳俊鋒翻攝）

轎車自撞護欄，1死2命危。（記者吳俊鋒攝）

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