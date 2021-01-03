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    自小客追撞小貨車起火 「火車」滑行燒民宅、機車

    台中一輛自小客車，今天早上追撞小貨車後起火燃燒，火勢猛烈黑煙直竄嚇壞附近民眾。 （記者陳建志翻攝）

    台中一輛自小客車，今天早上追撞小貨車後起火燃燒，火勢猛烈黑煙直竄嚇壞附近民眾。 （記者陳建志翻攝）

    2021/01/03 10:15

    ［記者陳建志／台中報導］台中一名江姓男子（23歲），今天早上7點開車行經大里中興路、內新街口時，不知何故撞上在路口停等準備左轉，由林姓男子（55歲）駕駛的自小貨車，江男肇事後車子起火趕緊跳車逃生，起火的車子又衝向對街機車行，造成機車行前方看板和隔壁外牆遭燻黑，還有2輛機車遭焚毀，2名駕駛經酒測都無酒精反應，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

    台中市消防局今天早上7點18分接獲報案，指稱大里中興路2段有車撞到民宅後起火，立刻派遣國光、十九甲分隊出動消防、救護車輛7輛，16名消防人員前往搶救，抵達時發現1輛自小客車或後起火燃燒並撞上民宅，現場火勢猛烈、黑煙直竄天際相當嚇人，立刻出水搶救，火勢不到5分鐘就撲滅，造成自小客和2部機車遭焚毀，遭潑及的機車行和一旁民宅廣告看板及住宅外觀燻黑，所幸無人員傷亡。

    霧峰交通分隊柯文彬分隊長表示，初步調查當時林姓男子（55歲）駕駛自小貨車沿大里中興路往大里橋方向行駛，行經中興路2段、內新街口時停等要左轉內新街，此時由江姓男子（23歲）駕駛的自小客車突然從後方追撞，自小客並瞬間起火，駕駛見狀立刻打開車門跳車逃生，車子接著失控衝向對街，造成機車行和一旁民宅，還有停在機車行前2輛機車被焚毀。

    警方表示，2名駕駛經酒測都無酒精反應，江男為何會撞上自小貨車則需進一步釐清。

    台中一輛自小客車，今天早上追撞小貨車後起火燃燒，車子並失控衝向對街機車行，造成2輛機車被焚毀。（記者陳建志翻攝）

    台中一輛自小客車，今天早上追撞小貨車後起火燃燒，車子並失控衝向對街機車行，造成2輛機車被焚毀。（記者陳建志翻攝）

    台中一輛自小客車，今天早上追撞小貨車後起火燃燒，車子並失控衝向對街機車行，造成2輛機車和民宅外牆被波及。（記者陳建志翻攝）

    台中一輛自小客車，今天早上追撞小貨車後起火燃燒，車子並失控衝向對街機車行，造成2輛機車和民宅外牆被波及。（記者陳建志翻攝）

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