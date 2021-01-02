為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「黄安」天天到郵局駡人 被判4月徒刑

    彰化縣有一位名為「黃安」的婦人，天天到郵局指控謝姓業務人員侵吞她的300萬元，還罵人「不得好死，絕子絕孫，騎車會出車禍」，謝男不甘受辱告她誹謗罪，彰化地方法院法官審理後判黃安4月徒刑。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣有一位名為「黃安」的婦人，天天到郵局指控謝姓業務人員侵吞她的300萬元，還罵人「不得好死，絕子絕孫，騎車會出車禍」，謝男不甘受辱告她誹謗罪，彰化地方法院法官審理後判黃安4月徒刑。（記者顏宏駿攝）

    2021/01/02 18:51

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕藝人黃安經常舉報愛台藝人而聲名狼籍，無獨有偶，彰化縣有一位名為「黃安」的婦人，她從去年2月1日至6月3日每天到郵局指控謝姓業務人員侵吞她的300萬元，還罵人「不得好死，絕子絕孫，騎車會出車禍」，謝男不甘受辱告她誹謗罪，法官審理後判黃安4月徒刑。

    跟藝人同名同姓的黃安現年78歲，她從今年2月1日起每天都到北斗郵局痛罵謝姓郵務人員，直到6月3日謝男忍無可忍，對她提告才罷休。

    謝男向法官說，去年1月間黃婦拿著6張面額共300萬元的定存單前來解約，但他發現這6張定存單已經報遺失且作廢，之前已有補發在案，但黃婦仍拿著作廢的定存單欲解約提領，明明錢都在帳戶裡，被告就天天來罵他，每次罵的時候都用手指著他，郵局同事好言相勸就是不聽，大庭廣眾下，天天來郵局開罵，還咒他說「不得好死、絕子絕孫，騎車會出車禍」，這些辱罵他的言詞還造成前來洽公的民眾對他的評價，他實在忍無可忍才提告。

    婦人黃安辯稱，她有到郵局罵謝男沒良心，但矢口否認有任何公然侮辱及誹謗的言詞，更沒有說謝男侵吞他300萬元。

    法官傳喚來相關證人和相關監視錄影畫面，都證實黃婦天天到郵局開罵，其所辯均為卸責之詞，考量黃婦年事已高，智識非高，因此判處4月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    吃完烤鴨拉肚子 顧客留負評搞錯店家被告
    2020/10/17 13:40

    吃完烤鴨拉肚子 顧客留負評搞錯店家被告
    酸過頭！貼賄選文暗酸檢調抓不到 法官：不檢舉還散佈謠言判5月
    2020/10/05 20:43

    酸過頭！貼賄選文暗酸檢調抓不到 法官：不檢舉還散佈謠言判5月

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會
    「家被姑姑搞到雞犬不寧」侄子上網罵涉誹謗判賠10萬、刊道歉啟事
    2020/09/21 11:40

    「家被姑姑搞到雞犬不寧」侄子上網罵涉誹謗判賠10萬、刊道歉啟事
    女中士盜拷輔導長電腦情資、又在退伍後指遭長官欺壓 連吃官司
    2020/08/31 07:29

    女中士盜拷輔導長電腦情資、又在退伍後指遭長官欺壓 連吃官司

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    直播主被辱「酒店女」怒告 法官判無罪：職業不分貴賤
    2020/08/06 20:09

    直播主被辱「酒店女」怒告 法官判無罪：職業不分貴賤
    社會今日熱門
    元旦嚴重車禍！男子載女友家人遊梅嶺自撞 2死1命危
    2021/01/01 20:51

    元旦嚴重車禍！男子載女友家人遊梅嶺自撞 2死1命危

    豐原醫院病人家屬爆糾紛！翁疑遭責罵致病危 家屬將告隔壁床看護
    2021/01/01 21:37

    豐原醫院病人家屬爆糾紛！翁疑遭責罵致病危 家屬將告隔壁床看護

    遊艇落水科大僑生仍未尋獲 救難人員明將繼續搜救
    2021/01/01 20:33

    遊艇落水科大僑生仍未尋獲 救難人員明將繼續搜救

    1/1 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/01 21:01

    1/1 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播