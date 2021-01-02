「黄安」天天到郵局駡人 被判4月徒刑

彰化縣有一位名為「黃安」的婦人，天天到郵局指控謝姓業務人員侵吞她的300萬元，還罵人「不得好死，絕子絕孫，騎車會出車禍」，謝男不甘受辱告她誹謗罪，彰化地方法院法官審理後判黃安4月徒刑。（記者顏宏駿攝）

2021/01/02 18:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕藝人黃安經常舉報愛台藝人而聲名狼籍，無獨有偶，彰化縣有一位名為「黃安」的婦人，她從去年2月1日至6月3日每天到郵局指控謝姓業務人員侵吞她的300萬元，還罵人「不得好死，絕子絕孫，騎車會出車禍」，謝男不甘受辱告她誹謗罪，法官審理後判黃安4月徒刑。

跟藝人同名同姓的黃安現年78歲，她從今年2月1日起每天都到北斗郵局痛罵謝姓郵務人員，直到6月3日謝男忍無可忍，對她提告才罷休。

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謝男向法官說，去年1月間黃婦拿著6張面額共300萬元的定存單前來解約，但他發現這6張定存單已經報遺失且作廢，之前已有補發在案，但黃婦仍拿著作廢的定存單欲解約提領，明明錢都在帳戶裡，被告就天天來罵他，每次罵的時候都用手指著他，郵局同事好言相勸就是不聽，大庭廣眾下，天天來郵局開罵，還咒他說「不得好死、絕子絕孫，騎車會出車禍」，這些辱罵他的言詞還造成前來洽公的民眾對他的評價，他實在忍無可忍才提告。

婦人黃安辯稱，她有到郵局罵謝男沒良心，但矢口否認有任何公然侮辱及誹謗的言詞，更沒有說謝男侵吞他300萬元。

法官傳喚來相關證人和相關監視錄影畫面，都證實黃婦天天到郵局開罵，其所辯均為卸責之詞，考量黃婦年事已高，智識非高，因此判處4月徒刑。

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