女子收到「幽靈包裹」 打開一看竟是情趣潤滑油傻眼報警

有詐騙集團發送簡訊騙民眾前往超商付款領收未曾購買的幽靈包裹，上月就有女子付款領到內有情趣潤滑油的幽靈包裹，當場傻眼報警。（刑事局提供）

2021/01/02 15:40

〔記者邱俊福／台北報導〕各大電商及購物網站舉辦的年終購物節熱潮才落幕，詐騙集團趁勢假冒電商及購物網站的客服人員，以假借退款名義或刷卡時設定分期有誤名義，誘騙民眾至ATM行騙，也有發送簡訊騙民眾前往超商付款領收未曾購買的幽靈包裹，上月就有女子付款領到內有情趣潤滑油的幽靈包裹，當場傻眼報警，刑事局今呼籲民眾提高警覺。

刑事局表示，基隆市1名羅姓女子，上月8日接獲電話，對方冒稱「HUNDRESS均百韓市」客服人員，向其謊稱因作業疏失致其所購買的商品將以分12期方式重複扣款，隨後又接獲冒稱郵局人員欲協助其至鄰近ATM解除分期付款。

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羅女因一時緊張，遂依指示將帳戶內2萬6123元匯至對方指定的人頭帳戶，事後向親友抱怨客服人員作業疏失時，才驚覺受騙。

另新北市1名林姓女子，上月5日收到簡訊到貨通知，內容為「商品到店通知：物流編號：*****、已送達**超商門市，請攜帶證件前往取貨，謝謝」，該女子因平時就有網路購物習慣，經前往指定的超商門市確認收件人確實為其本人，即付款1620元，取貨回家打開商品包裹後，才發現內容物竟是情趣潤滑油，讓她又好氣又好笑，趕緊報警協助退貨。

刑事局統計，去年1月至12月27日，受理「解除分期付款（ATM）」詐騙案3043件，為發生數最高的詐騙手法，另「幽靈包裹」案件也有73人受騙，提醒民眾如接獲帶有「+」的電話號碼，極可能為境外竄改的詐騙電話，且ATM不具有解除分期設定或身分驗證等功能，切勿輕信詐騙集團前往操作。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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