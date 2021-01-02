為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女子收到「幽靈包裹」 打開一看竟是情趣潤滑油傻眼報警

    有詐騙集團發送簡訊騙民眾前往超商付款領收未曾購買的幽靈包裹，上月就有女子付款領到內有情趣潤滑油的幽靈包裹，當場傻眼報警。（刑事局提供）

    有詐騙集團發送簡訊騙民眾前往超商付款領收未曾購買的幽靈包裹，上月就有女子付款領到內有情趣潤滑油的幽靈包裹，當場傻眼報警。（刑事局提供）

    2021/01/02 15:40

    〔記者邱俊福／台北報導〕各大電商及購物網站舉辦的年終購物節熱潮才落幕，詐騙集團趁勢假冒電商及購物網站的客服人員，以假借退款名義或刷卡時設定分期有誤名義，誘騙民眾至ATM行騙，也有發送簡訊騙民眾前往超商付款領收未曾購買的幽靈包裹，上月就有女子付款領到內有情趣潤滑油的幽靈包裹，當場傻眼報警，刑事局今呼籲民眾提高警覺。

    刑事局表示，基隆市1名羅姓女子，上月8日接獲電話，對方冒稱「HUNDRESS均百韓市」客服人員，向其謊稱因作業疏失致其所購買的商品將以分12期方式重複扣款，隨後又接獲冒稱郵局人員欲協助其至鄰近ATM解除分期付款。

    羅女因一時緊張，遂依指示將帳戶內2萬6123元匯至對方指定的人頭帳戶，事後向親友抱怨客服人員作業疏失時，才驚覺受騙。

    另新北市1名林姓女子，上月5日收到簡訊到貨通知，內容為「商品到店通知：物流編號：*****、已送達**超商門市，請攜帶證件前往取貨，謝謝」，該女子因平時就有網路購物習慣，經前往指定的超商門市確認收件人確實為其本人，即付款1620元，取貨回家打開商品包裹後，才發現內容物竟是情趣潤滑油，讓她又好氣又好笑，趕緊報警協助退貨。

    刑事局統計，去年1月至12月27日，受理「解除分期付款（ATM）」詐騙案3043件，為發生數最高的詐騙手法，另「幽靈包裹」案件也有73人受騙，提醒民眾如接獲帶有「+」的電話號碼，極可能為境外竄改的詐騙電話，且ATM不具有解除分期設定或身分驗證等功能，切勿輕信詐騙集團前往操作。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網購「禁詐騙」口罩竟被騙 電玩男詐7人2萬1判2年2月
    2020/10/28 16:36

    網購「禁詐騙」口罩竟被騙 電玩男詐7人2萬1判2年2月
    女老師網購化妝品遇「解除分期付款」老梗詐騙手法 50萬存款被騙光
    2020/07/18 15:14

    女老師網購化妝品遇「解除分期付款」老梗詐騙手法 50萬存款被騙光

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會
    網購當心有詐！ 歹徒用「哥吉拉」三角詐騙
    2020/05/21 21:31

    網購當心有詐！ 歹徒用「哥吉拉」三角詐騙
    武漢肺炎衍生新犯罪 網購、連結小心詐騙
    2020/04/11 14:56

    武漢肺炎衍生新犯罪 網購、連結小心詐騙

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    社會今日熱門
    元旦嚴重車禍！男子載女友家人遊梅嶺自撞 2死1命危
    2021/01/01 20:51

    元旦嚴重車禍！男子載女友家人遊梅嶺自撞 2死1命危

    豐原醫院病人家屬爆糾紛！翁疑遭責罵致病危 家屬將告隔壁床看護
    2021/01/01 21:37

    豐原醫院病人家屬爆糾紛！翁疑遭責罵致病危 家屬將告隔壁床看護

    遊艇落水科大僑生仍未尋獲 救難人員明將繼續搜救
    2021/01/01 20:33

    遊艇落水科大僑生仍未尋獲 救難人員明將繼續搜救

    1/1 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/01 21:01

    1/1 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播