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    嚇到了！毒狗判坐牢1年 「毒狗男」賠50萬元換緩刑

    狗是人類忠誠伴侶，蔡男毒死兩狗惡行，連法官、檢察官都怒了，圖與本案無關（記者張瑞楨攝）

    狗是人類忠誠伴侶，蔡男毒死兩狗惡行，連法官、檢察官都怒了，圖與本案無關（記者張瑞楨攝）

    2021/01/02 11:46

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市清水區43歲蔡姓男子，2019年8月2日見卓姓女鄰居飼養的混種犬「可樂」、臘腸犬「仔仔」，在馬路上嬉戲，遂將農藥加入肉內誘引餵食，毒死兩隻狗，令卓女陷入等同失去親人的痛苦，台中地院審理時，蔡男辯稱說，狗在路上嚇小孩，「給狗一點教訓」，一審認為他不尊重動物生命，依違反動物保護法判刑1年徒刑，併科罰金50萬元，蔡男得入獄坐牢，嚇得趕緊賠償卓女50萬元，雙方達成和解，台中高分院二審改判徒刑7月，併科罰金25萬元，宣告緩刑2年，免除牢獄之災。

    判決書指出，蔡男在上述時間，見兩隻狗在道路上，他把農藥加入肉內，引誘「可樂」、「仔仔」食用身亡，愛狗的卓女調閱監視器報警，蔡男全盤否認犯行，辯稱是餵食吳郭魚，還故意拿與本案無關的藍色水瓢給警方扣案，台中地檢署認為他卸責說謊，依違反動物保護法起訴，可判處1年至5年徒刑，併科50萬元至500萬元罰金。

    台中地院審理時，蔡男改口承認犯行，但他卻又拿出鄰居的連署書辯稱，兩隻狗在路上，驚嚇路過的兒童或鄰居，有鄰居連署書為證，他才會憤而毒狗，「給狗一點教訓」。

    台中地院認為他毒狗屬實，判刑1年併科50萬元罰金，且考量他動機是「給狗一點教訓」，如果給蔡男緩刑，免除牢獄之災，難保蔡男不尊重動物生命的想法深植心中，未來可能升高為「給人一點教訓」，導致對人生命、身體侵害的更嚴重損害，另外，檢察官也不同意給予緩刑，據此不宣告緩刑，讓他入獄反省。

    蔡男得知自己需坐牢1年，還要支付罰金50萬元，嚇得趕緊找蔡女和解，以賠償卓女50萬元達成和解後，再上訴台中高分院，二審認為，蔡男為智能不足之人，已與卓女和解，獲得卓女同意給予緩刑，已知警惕而無再犯之虞，二審改判7月，併科罰金25萬元，緩刑2年，全案判決確定。

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