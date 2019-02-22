誰下的毒手？公園7隻流浪狗死了3隻 網友痛罵

2019-02-22 11:21

〔記者王駿杰／竹市報導〕遛狗要小心！新竹市湳雅公園（台大醫院預定地）遭網友發現疑有狠心人放置毒餌，導致在該處棲息的7隻流浪狗，已有3隻死亡，甚至有人在相同地點遛狗後，愛犬也出現中毒現象；新竹市動物保護及防疫所指出，已經接獲舉報，正調閱附近監視器積極追查。

防疫所表示，據現場勘查結果，並未發現有毒餌或可疑人士，但湳雅公園內沒有監視器，目前只能先調閱附近路口監視器，逐一過濾找出嫌疑人。據「動物保護法」，使用藥物、槍械致複數動物死亡情節重大者，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金，主管機關還可公布其姓名、照片及違法事實，民眾切勿以身試法。

一名善心人士在臉書社團「新竹爆料公社」po文，指15日起陸續傳出湳雅公園有人毒狗，除有居民的狗誤食送醫急救，公園靠邊處還有一具已發臭的狗屍體，希望愛狗人士注意。

善心人士指出，原本棲息在公園的7隻流浪狗完全不會靠近人，也無危險性，現在卻有3隻流浪狗死亡，目前已通報動保團體，希望揪出惡人。

該則po文引發網友熱議，不少人留言「怎麼會有這種狠心放毒的人」、「大量毒餌毒狗案件，有居民狗誤食送醫了，希望相關單位能重視」、「新竹已成為浪浪的屠宰場，毒狗者是畜牲」、「這樣誰敢帶自家寵物去公園散步」。

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