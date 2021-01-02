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    深夜吐痰、敲東西害4鄰居頭痛失眠 女子傷害罪判刑確定

    台中高分院二審認定葉女惡意發出噪音，導致鄰居生病，判刑6月確定。（資料照）

    台中高分院二審認定葉女惡意發出噪音，導致鄰居生病，判刑6月確定。（資料照）

    2021/01/02 11:14

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市葉姓女子被4名鄰居指控，從2017年2月至2019年3月，長達2年時間，夜間敲打物品，且音量宛如廟會的大鼓聲，或是沿街大聲吐痰，害得4名鄰居罹患失眠頭痛、焦慮等調適疾患，葉女全盤否認，宣稱沒有敲打物品，吐痰是患有過敏性鼻竇炎，並非故意為之，法院認為，睡眠攸關健康，是個人重要權利，錄影又顯示葉女發出的敲擊聲響清晰密集，足以妨害鄰居睡眠，依傷害罪論處，判處徒刑6月，可易科罰金，全案確定。

    判決書指出，葉女長期製造噪音擾鄰，曾被中市第五警分局依社會秩序維護法函送台中地院裁罰，之後，又有4名鄰居，持中國醫藥大學附設醫院診斷書，指控葉女發出的噪音，害他們罹患調適疾患，包括情緒憂鬱或焦慮、易受驚嚇、緊張或緊繃感、失眠、頭痛等，另有3名鄰居雖未提告，卻出面指證葉女噪音擾人。

    上述4名提告的鄰居指控，葉女從2017年2月起，每天凌晨、深夜不定時敲打鐵門、牆壁、水桶或雨遮，有時是一小時敲10幾次，有時是連續敲打10至30秒，或一個晚上敲打3、4次，音量相當於廟會大鼓聲，也經常大聲吐痰，持手機錄影挑釁鄰居；另3名鄰居指證說，葉女路過鄰居門口會隨意吐痰、發出極大咳聲，返家會故意用力關上門。

    台中地院一審認為，葉女觸犯強制罪與傷害罪，以刑罰較重的傷害罪判刑6月，可易科罰金，葉女不服判決，上訴台中高分院，她並辯稱，她住在此社區不久，鄰居生病與她無關，她罹患過敏性鼻竇炎，才會有咳嗽動作，不是故意為之。

    台中高分院法官勘驗鄰居提出監視器錄影，內容包括葉女夜間返家時，於38秒內發出「噁 」、「咳」、「呸」等聲音，大聲關門之後的14秒內，又有不停的「砰！砰！」聲響，每次間隔約1 、2 秒，另一段錄影顯示，葉女4分鐘內不斷有「咚！」撞擊聲，警察勸她「葉小姐，不要再敲了好不好！」，還有一段錄影顯示，夜間9時許，葉女住處每3至8 秒，即出現「砰！」的敲擊聲，共有11次，這些足以證明葉女製造噪音。

    台中高分院傳喚醫師作證，醫師作證說，4人的調適疾患，壓力來源單一，就是被噪音所擾，二審法官認為，葉女發出噪音，與4人患病具因果關係，葉女惡意製造噪音，已逾越一般社會生活的容忍範圍，妨害他人行使權利，已經觸犯以強暴妨害人行使權利的強制罪，以及刑法的傷害罪（傷害人之身體或健康），依刑罰較重的傷害罪判處徒刑6月，可易科罰金，全案確定。

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