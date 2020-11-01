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    解除危機！2女登山客合歡西峰失聯 找到人了

    南投縣仁愛消防分隊出動搜救人員在1日凌晨尋獲爬合歡西峰失聯的兩名女登山客，並帶領她們摸黑下山。（圖由南投縣消防局提供）

    南投縣仁愛消防分隊出動搜救人員在1日凌晨尋獲爬合歡西峰失聯的兩名女登山客，並帶領她們摸黑下山。（圖由南投縣消防局提供）

    2020/11/01 12:45

    ［記者陳鳳麗／南投報導］兩名中年女性登山客，兩人攀登合歡西峰，晚間仍未下山，與親友失聯，家人急報案，仁愛消防分隊搜救人員連夜上山，在今日凌晨在攔砂壩前500公尺處尋獲兩人，詢問身體狀況無恙後，由搜救人員帶領走到華崗登山口，解除登山失聯危機。

    住在北部的61歲黃姓和50歲劉姓女子，兩人昨日攀登合歡西峰，原應在天黑前就應下山，但到了昨晚7時多，家人則聯絡不到她們，由於合歡西峰不是很好爬，親友擔心兩人迷路或有摔倒受傷意外，因此打119報案，南投縣消防局隨即通知仁愛消防分隊出動搜救人員，備好裝備後即摸黑上山。

    南投縣消防局表示，仁愛消防分隊搜救人員推測黃姓、劉姓兩位女登山客下山路徑，終於在今日凌晨0時25分，在合歡西峰攔砂壩前500公尺處找到兩人，先詢問兩人有無受傷和身體狀況，她們均告知沒有受傷，身體狀況也還好，因此搜救人員隨即帶領她們下山，沿路部分路段並不好走，走了2個多小時，終於在凌晨3時10分左右，走出華崗登山口。

    消防局人員也說，黃姓和劉姓女子出登山口後，跟搜救人員表示不需要救護車送醫，也可自行離開，搜救人員即結束救援任務。

    據了解，合歡西峰海拔3145公尺，是台灣百岳之一，單程6.7公里，是合歡群峰高度最低的，但路途遙遠、沿路陡升陡降，被山友形容「七上八下」的路程，回程對登山者的體力是一大考驗，有經驗的山友建議單攻最好時間控制在12小時，以便在天黑前下山，否則摸黑下山很難走。

    合歡西峰下山的路有的不好走，兩名失聯女登山客在搜救人員的帶領下慢慢前進。（圖由南投縣消防局提供）

    合歡西峰下山的路有的不好走，兩名失聯女登山客在搜救人員的帶領下慢慢前進。（圖由南投縣消防局提供）

    搜救人員尋獲兩名女性登山客，見兩人身體狀況還不錯終於鬆了一口氣。（圖由南投縣消防局提供）

    搜救人員尋獲兩名女性登山客，見兩人身體狀況還不錯終於鬆了一口氣。（圖由南投縣消防局提供）

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