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    外籍女大生慘遭勒頸殺害 長榮校方悲慟致信全校：邪惡竟如此接近

    長榮大學女大生慘遭勒頸棄屍（右），校方事後也寄信安撫全校師生（左）。（讀者提供、記者萬于甄翻攝，本報合成）

    長榮大學女大生慘遭勒頸棄屍（右），校方事後也寄信安撫全校師生（左）。（讀者提供、記者萬于甄翻攝，本報合成）

    2020/10/30 13:55

    〔即時新聞／綜合報導〕台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生慘遭梁姓男子勒頸、棄屍，梁男落網後坦承犯行。事件震驚校方及全校同學，長榮大學校牧室也致信給全校師生，不願意也不敢相信校園周遭會發生悲劇，「驚駭於人心的邪惡與我們如此接近」。另外，校方也寄信向全校師生指出，因校園附近夜間昏暗，外出時盡量結伴同行，避免發生危險。

    馬來西亞籍鍾姓女大生28日晚間失蹤，其室友向警方報案，歸仁警方在高雄阿蓮山溝內尋獲鍾女屍體，並循線追查嫌犯梁男，梁男被捕後坦承犯行。經查鍾女當晚在學校附近的台鐵橋下便道，要步行返回租屋處時，遭梁姓男子從後方勒住頸部，但梁男用力過猛，被害人氣絕身亡，他便開車到高雄阿蓮棄屍。

    事件震驚社會及校方，長榮大學校牧室也發信安撫全校同學，表示為家屬及親友哀傷，且身為教育工作者也深感挫敗，無法周全保護孩子安全，「這事件不只是我們的孩子、同學、朋友受害讓我們憂傷，我們所有免於恐懼的自由也被剝奪，讓我們驚駭於人心的邪惡與我們如此接近」。

    另外，學校學務處也致信向學生表示，校園周圍靜僻場所入夜後照明不足，建議夜晚外出時結伴同型，避免發生危險。

    長榮大學校牧室信件全文

    各位同學平安,

    相信大家都很震驚聽到一位同學遇害的消息，不願意也不敢置信平安的校園周遭發生這樣的悲劇。

    我們很哀痛一個孩子從我們的身邊被暴力擄走，年輕活潑的生命被戕害。身為師長、朋友、同學，我們感到悲傷，她前一天還好好地生活在我們當中，下一刻就消逝不見了。我們更為家屬哀傷，他們承受失去骨肉的痛，不是我們能夠體會的。

    身為教育工作人員我們也深感挫敗，無法周全保護孩子的安全；無法教化人心。 我們唯有提醒自己從事教育為一生的職志，以提供學生們更安全的生活學習環境為不可推卸之責任。

    這事件不只是我們的孩子、同學、朋友受害讓我們憂傷，我們所有免於恐懼的自由也被剝奪，讓我們驚駭於人心的邪惡與我們如此接近。

    雖然邪惡勢力仍潛伏伺機傷害我們，但我們相信彼此相愛能幫助我們勝過邪惡。「愛裡沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去。」（約翰壹書4:18）

    願這時候我們的心都能得到安慰，讓我們的靈魂得到舒緩，心靈得著平靜。這不容易，但我們能選擇：

    ．選擇不讓懼怕和焦慮控制我們

    ．選擇淨化我們的心靈

    ．選擇以愛彼此陪伴、彼此安慰

    或許我們仍會感到害怕，但我們可以學習依靠上帝，因為上帝就是愛，當我們彼此相愛，上帝就在我們當中帶領保守。

    「你們要將一切的憂慮卸給上帝，因為他顧念你們。」（彼得前書5:7）

    長榮大學 校牧室

    長榮大學校方也呼籲學生入夜後外出盡量結伴同行。（讀者提供）

    長榮大學校方也呼籲學生入夜後外出盡量結伴同行。（讀者提供）

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