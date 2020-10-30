長榮外籍女大生命案 黃捷：失蹤第一時間網路留言充滿對女性惡意

台南女大生命案，高雄市議員黃捷指女大生失蹤第一時間，網路留言充滿對女性惡意。（記者葛祐豪攝）

2020/10/30 13:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台南女大生遭歹徒意圖擄人性侵，卻失手勒斃棄屍，引起社會公憤。高雄市議員黃捷今天指出，女大生失蹤的第一時間，網路留言卻是滿滿對於女性的惡意，這讓她更加堅定推動性平教育的決心，從根本解決性別歧視與性暴力。

黃捷對於此事深感遺憾及悲痛，她今天表示，從家庭、學校到社會，叮囑的都是避免成為受害者，卻很少會教人不要成為加害者，她舉例說，許多公共場合的告示都是寫「被騷擾後要如何求助」，而不是提醒「無論如何你沒有權力去騷擾任何一個人！」

請繼續往下閱讀...

她指出，馬來西亞籍女大生在回宿舍路上遭擄，棄屍在山區；經比對後發現，同樣的地點，上個月已經發生過另名女大生險遭擄走事件了，而且還是同一個歹徒，可見這完全就是預謀犯案！

黃捷並說，女大生失蹤當天，他的朋友上網PO文，希望求助網友協尋，但下方卻有許多不可思議的留言，例如「他只是交了新男友了啦！」、「只是在夜店認識洋人去嗨了」，甚至還評論受害者的外貌身材，「長這樣應該不用擔心綁架啦」。

黃捷批說，這些話令人毛骨悚然，可見社會對於女性，還是有滿滿的惡意與鄙視，雖然噁心，但她不會放棄，務必讓性平教育落實，從根本解決性別歧視與性暴力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法