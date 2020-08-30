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    兩性平權新解！妻嫌夫窮不列母訃文女婿欄 法官判離

    法官認為妻子需對這段「見不得光」的婚姻負責，且其舉止已經嚴重踐踏先生自尊，判准離婚。（情境照）

    法官認為妻子需對這段「見不得光」的婚姻負責，且其舉止已經嚴重踐踏先生自尊，判准離婚。（情境照）

    2020-08-30 23:33:14

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕兩性平權新解！新竹法界傳出一起罕見判決，陳姓男子去年發現岳母的訃文上，女婿欄位不僅沒有他的名字，反而是印妻子張女過世的前夫姓名，氣炸訴請離婚，張女則聲稱先生長年吃軟飯，她覺得丟臉不敢告訴家人這段婚姻，新竹地院法官認為妻子需對這段「見不得光」的婚姻負責，且其舉止已經嚴重踐踏先生自尊，判准離婚。

    陳男指控，與妻子張女原本都在酒店工作，2001年認識交往1年後，隔年宴客結婚，但妻子嫁進門後，不斷與公婆和夫家吵架衝突，幾個月後就跑回娘家，此後18年夫妻僅斷斷續續聯絡，他多次催妻子到戶政事務所辦結婚登記，張女卻說雙方只是朋友，還叫人傳話要他別再糾纏。

    去年3月張女母親過世，親友告知陳男，他的名字不僅沒有在女婿欄位，張女竟然印已死的前夫名字，而且名字還以黑框框起來，他真的氣炸了，憤而提起離婚之訴。

    張女說，其實4個姐姐都知道陳男這個人，自從認識陳男迄今，陳男都是吃軟飯的，根本都沒在賺錢，都是她賺錢在養老公，因此她不僅婚宴沒敢告訴雙親，更深知因為鄉下人的觀感，如果先生沒賺錢養家，是非常丟臉的事情，才向家人隱瞞陳男。

    至於二人後來補登記結婚，是在去年8月，這表示出她想維繫這段婚姻的誠意，而母親過世印訃文時，她的戶籍資料僅有過世前夫的名字，那也是當時娘家人所認知的事實。

    法官調查，夫妻相處常因陳男喝酒、沒錢、沒工作吵架，可見夫妻間礙於陳男長年無業，以致妻子對外不願承認這個先生的身分，使夫妻關係呈現「見不得光」的狀態，妻子對此也需負相當責任。

    法官認為，無論妻子過往給先生多少金錢協助，但她所持「先生無業會讓自己沒面子」、「嫌先生沒錢」等觀點，在在都已踐踏先生的自尊，讓先生難以感受夫妻地位平等，如此一來夫妻早已不具互信互愛互諒的婚姻基礎，情愛喪失殆盡，婚姻出現重大破綻，最後判准離婚。

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