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    孝女半輩子侍奉兩代血親獲父生前贈家產 弟打官司爭奪踢鐵板

    台東一位長年孝順持家的陳姓婦人獲父親生前贈與家產，被弟弟打官司爭產，台東地方法院法官有眼，判弟弟敗訴。（記者黃明堂攝）

    台東一位長年孝順持家的陳姓婦人獲父親生前贈與家產，被弟弟打官司爭產，台東地方法院法官有眼，判弟弟敗訴。（記者黃明堂攝）

    2020-08-29 11:08:31

    ［記者黃明堂／台東報導］台東縣陳姓婦女自幼乖巧、半工半讀完成高中學業，且侍親至孝，婚後仍同住撫養父母、祖父母，甚至貸款給弟弟結婚。父親生前為防沈溺毒品的兒子變賣家產，將財產過戶到她名下，結果被弟弟打官司要追回遺產。所幸，法官查出陳女費心持家，判弟敗訴。

    台東縣縱谷地區陳姓家族發生遺產風波。陳家父母共育2女1男，陳父在105年間過世，但之前數年已將名下兩筆土地過戶給次女，結果陳弟不滿分文未得，今年跟著母親一起提起返還遺產民事訴訟。陳家長女也分文未得，但作證指妹妹數十年來費心持家，並指父親生前移轉家產，就是為防弟弟敗家。

    陳父有兩筆土地在98年間以贈與名義移轉到次女名下，另在101年間將勞保老年給付124萬餘元轉到次女戶頭。陳家幼弟主張，這是母親及3姊弟公同共有的遺產，不能由二姊獨占，請求返還給全體繼承人。

    陳家二姊在法庭陳述，弟弟在89年間即離家不再與家人聯繫，父母及祖父母由她獨自撫養。98年間，父親得知弟弟因毒品案件入監服刑，擔心出獄後會將家產敗光，親自到戶政事務所申請印鑑證明，由她辦理土地贈與及過戶事宜，這件事弟弟當時都知情。

    陳家大姊分文未得家產，法官依法將她列入原告，但她完全不跟弟弟站同一陣線，反過來作證，道出妹妹長期持家的過程。

    陳家大姊在法庭證稱，家裡大小事都是妹妹在打理，妹妹高中半工半讀，結婚之後還支付家裡所有開銷，父親的勞保都是妹妹在繳納。祖母過世時，喪葬費用是從父親的勞退金中提領支付，父親生病時的照養費、過世時的喪葬費都由妹妹支付，母親生病也都由妹妹載到台東市大醫院看病，對家庭無怨無悔付出。

    陳家大姊還稱，99年間弟弟結婚，當時家裡沒錢，是妹妹以妹夫的名義擔保貸款40萬元來籌辦婚禮，對手足仁至義盡。

    陳家大姊稱，弟弟年輕離家，對家庭雙親不聞不問，還吸食毒品被關及勒戒。家裡收到法院通知書，父親害怕弟弟出獄後，如果知道有房產、土地會變賣，所以事先過戶給妹妹，父親的用意是，萬一有一天他比媽媽早走，至少媽媽有房子可以住。

    法官調查陳弟的素行與姊姊證詞相符，且認為陳父在移轉財產時，並無何重大傷病或意識不清情況，應無不能察覺被告是否盜領其郵局存款之理，應有允許次女持其印章、存摺提領系爭帳戶內存款之意，贈與情節，堪信屬實，駁回返還遺產的請求。

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