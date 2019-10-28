為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

疑家產糾紛 弟撂人綑綁姊姊、毆打針刺姊夫

台中賴姓男子疑和姐姐因分家產糾紛，今天中午帶人到姊姊住處談判，綑綁姊姊、姊夫毆打後逃逸。（記者陳建志翻攝）

台中賴姓男子疑和姐姐因分家產糾紛，今天中午帶人到姊姊住處談判，綑綁姊姊、姊夫毆打後逃逸。（記者陳建志翻攝）

2019-10-28 22:07:54

首次上稿 17:15
更新時間 22:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中賴姓男子疑不滿媽媽過世後遺產分配問題，今天中午帶2名男子到姐姐、姊夫在太平振福路的住處談判，席間發生爭吵，賴男等人綑綁林姓姊夫（68歲），還疑似用針刺林姓姊夫的屁股後，拿椅子毆打賴姓姐姐（68歲），造成姐姐頭破血流，鄰居聽到救命聲後報案，打人的3人則已經逃逸，消防隊獲報趕到，將手、腳挫傷，頭部流血的兩人送醫，所幸無生命危險，警方正追緝賴男等3人到案說明。

台中市消防局今天下午1點40左右接獲報案，指稱太平振福路有人受傷，到場時發現賴姓婦人（68歲）頭部流血，林姓丈夫則是手腳擦挫傷，脖子和嘴巴還有綑綁的透明膠帶，林男還說屁股被刺了3針，所幸兩人都意識清楚，沒有生命危險，立刻將兩人送醫急救。

據了解，賴男父母過世後，至少留下事發現場3戶連棟透天厝，雖是2、30年的老房子，但以附近房價估算，每戶都超過千萬元，至於是否還有現金等遺產則不清楚，不過賴母在生前就已經將遺產分配好，但賴男不滿意分配方式，姊弟兩人為此事已經爭吵一段時間。

鄰居還說，賴女媽媽中風已經1、20年，但一直都是賴女在照顧，就算後來送去療養院，賴女也幾乎天天去探望，侍奉母親可說非常孝順，對於弟弟為了家產竟對她做出這樣的舉動都覺得很驚訝。

太平分局警方表示，初步調查發現，賴男和姐姐在母親過世後，因遺產分配問題，已經爭吵一段時間，今天中午左右，賴男帶著2名男子到場，3人一前一後徒步走進姐姐的住處談判，席間雙方發生爭吵，賴男等人先用膠帶將姊夫綑綁後，接著用椅子打姐姐，直到鄰居聽到「救命」聲，3人才逃逸，目前已經鎖定人車積極追緝中。

巷口監視器拍到，兩名頭戴帽子的男子，跟著賴男後面走進姐姐住處的巷子。（記者陳建志翻攝）

巷口監視器拍到，兩名頭戴帽子的男子，跟著賴男後面走進姐姐住處的巷子。（記者陳建志翻攝）

台中賴姓男子疑和姐姐因分家產糾紛帶人上門綑綁、毆打，現場地面血跡斑斑。（記者陳建志攝）

台中賴姓男子疑和姐姐因分家產糾紛帶人上門綑綁、毆打，現場地面血跡斑斑。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
幫喬賭債押人虐打、槍擊住家 竹聯幫弘仁會遭掃蕩

幫喬賭債押人虐打、槍擊住家 竹聯幫弘仁會遭掃蕩
疑愛犬互咬結怨 豬肉攤老闆遭四惡煞痛毆

疑愛犬互咬結怨 豬肉攤老闆遭四惡煞痛毆
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
在網路批評政府 孟加拉學生遭執政黨青年派痛毆致死

在網路批評政府 孟加拉學生遭執政黨青年派痛毆致死
高醫大休學生持球棒攻擊 1男1女學生倒地受傷

高醫大休學生持球棒攻擊 1男1女學生倒地受傷
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播