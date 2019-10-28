疑家產糾紛 弟撂人綑綁姊姊、毆打針刺姊夫

台中賴姓男子疑和姐姐因分家產糾紛，今天中午帶人到姊姊住處談判，綑綁姊姊、姊夫毆打後逃逸。（記者陳建志翻攝）

2019-10-28 22:07:54

首次上稿 17:15

更新時間 22:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中賴姓男子疑不滿媽媽過世後遺產分配問題，今天中午帶2名男子到姐姐、姊夫在太平振福路的住處談判，席間發生爭吵，賴男等人綑綁林姓姊夫（68歲），還疑似用針刺林姓姊夫的屁股後，拿椅子毆打賴姓姐姐（68歲），造成姐姐頭破血流，鄰居聽到救命聲後報案，打人的3人則已經逃逸，消防隊獲報趕到，將手、腳挫傷，頭部流血的兩人送醫，所幸無生命危險，警方正追緝賴男等3人到案說明。

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台中市消防局今天下午1點40左右接獲報案，指稱太平振福路有人受傷，到場時發現賴姓婦人（68歲）頭部流血，林姓丈夫則是手腳擦挫傷，脖子和嘴巴還有綑綁的透明膠帶，林男還說屁股被刺了3針，所幸兩人都意識清楚，沒有生命危險，立刻將兩人送醫急救。

據了解，賴男父母過世後，至少留下事發現場3戶連棟透天厝，雖是2、30年的老房子，但以附近房價估算，每戶都超過千萬元，至於是否還有現金等遺產則不清楚，不過賴母在生前就已經將遺產分配好，但賴男不滿意分配方式，姊弟兩人為此事已經爭吵一段時間。

鄰居還說，賴女媽媽中風已經1、20年，但一直都是賴女在照顧，就算後來送去療養院，賴女也幾乎天天去探望，侍奉母親可說非常孝順，對於弟弟為了家產竟對她做出這樣的舉動都覺得很驚訝。

太平分局警方表示，初步調查發現，賴男和姐姐在母親過世後，因遺產分配問題，已經爭吵一段時間，今天中午左右，賴男帶著2名男子到場，3人一前一後徒步走進姐姐的住處談判，席間雙方發生爭吵，賴男等人先用膠帶將姊夫綑綁後，接著用椅子打姐姐，直到鄰居聽到「救命」聲，3人才逃逸，目前已經鎖定人車積極追緝中。

巷口監視器拍到，兩名頭戴帽子的男子，跟著賴男後面走進姐姐住處的巷子。（記者陳建志翻攝）

台中賴姓男子疑和姐姐因分家產糾紛帶人上門綑綁、毆打，現場地面血跡斑斑。（記者陳建志攝）

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