富豪子女爭百億家產、停棺7年 連累8旬董座衰捲入跑法院

2019-10-23 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重區富商蔡城，2009年因車禍喪生，卻因大房、二房爭奪百億財產，往生近7年無法入土為安，在新北市政府強制修法及長輩勸說下，蔡才於3年前入土為安，不過遺產之爭並未平息，他的生意夥伴、幸福水泥董事長陳兩傳也捲入遺產官司，只能拖著年近八旬的身軀出庭，讓人看了不勝唏噓。

據《鏡週刊》報導指出，「三重地產王」蔡城生前曾坐擁上百筆土地、身家逾百億元，但他2009年車禍身亡後，兩房子女卻為了遺產分配纏訟不休，讓蔡停棺7年未下葬，由於棺木長期放於社區一樓，住戶都覺得毛毛的，甚至有人家中幼兒每到晚上就哭鬧不休，懷疑是被「煞到」。

在住戶集體陳情後，新北市政府於2016年特別修法，規定逾半年不下葬，民政局將強制火化、下葬，加上蔡城的弟弟、曾任三重市民代表的蔡簿以家族長輩身分施壓，家屬才在同年7月19日舉辦簡單告別式，死者才得以安息。只是遺產糾紛並未就此平息。

週刊報導引述知情人士指出，2007年蔡城向資產管理公司買下尚德的債權，同時取得「債權讓與證明書」等文件，但其中一份由台南地方法院發出的債權憑證，陳兩傳竟被列在債務人名單中，文件內容則是陳與蔡在2001年共同替尚德開立了一張2億4千多萬元的本票。不過該人士說明，先前並未聽說陳兩傳曾加入尚德的股東團隊，外界大多認為應是蔡城向陳兩傳調度資金，陳才讓自己也被列為欠錢的債務人。

這份債權憑證，後來轉為陳姓二房名下所有，二房據此向法院聲請強制執行，要求查扣大房及其子女分得的遺產，大房子女原本就對遺產分配比例不滿，如今又被二房要求查扣大房分得的遺產，讓大房質疑，蔡城生前與陳有在越南等地合作不動產、銀行等相關事業，後來皆由二房接手，懷疑陳是怕影響雙方合作關係才跟二房聯手打壓大房，大房為此對二房名下所有公司提出「要求檢查帳目財產」的訴訟，陳為此也得拖著年近八旬的身軀數次出庭作證。

大房子女認為，蔡城當初是因為二房子女才擔任尚德公司的連帶保證人，後來以二房名義買回債權的錢，也是蔡城出的，結果二房卻在蔡城過世後，藉此債權憑證要求查扣留給大房的遺產，等於「一債多討」，讓大房子女無法接受，同時也透露，未來不排除會繼續傳喚陳兩傳出庭作證。不過知情人士指出，其實二房的文件資料都合法，大房在官司上可以說是完全潰敗，但即便如此，知情人士認為，還是多給大房一些空間會比較厚道。

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