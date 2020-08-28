八通關越道26K前石洞溪摔到腦震盪、骨折 今吊掛成功送醫

空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊出動黑鷹直升機，上午將八通關越道摔傷的66歲李姓山友送到花蓮德興運動場降落，轉送花蓮慈濟醫院。（記者游太郎攝）

2020-08-28 12:39:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕八通關越道26K前石洞溪谷前天傳出66歲李姓登山客墜落100米深谷，花蓮縣消防局獲報後連續2天出動2批人力，包括警義消、林務局及玉山國家公園管理處共12人徒步上山，今天傳出好消息，2梯次救難人員今晨會合後，合力將疑似輕微腦震盪及左髖骨折的傷者，藉由SKED擔架輪番在26K附近找到透空處，由空勤總隊出動編號NA-701黑鷹直升機在8點49分吊掛成功，上午9點19分降落花蓮德興棒球場、轉送慈濟醫院救治。

花蓮縣消防局三大隊表示，經查該登山隊伍3男1女，由37歲陳姓男子擔任領隊，本月20日從台東向陽入山，預計以7天時間走「新康橫斷下瓦拉米」，且4人有向國家公園申請入園許可，並攜帶衛星電話等通訊器材，26日最後1天抱崖出發不久，李姓隊員不慎摔落邊坡，造成頭部外傷、左髖骨疑似有骨折。

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消防局第1梯次救難人員昨天中午接觸到傷患後，輪番將受傷的66歲李男搬運上步道，傷者在隊友陪伴下度過一晚，第2梯次救難人員則是今天清晨摸早黑從瓦拉米山屋出發趕到事故現場，協助將傷者上SKED擔架，在附近尋找合適吊掛場地。

透過消防署申請，空勤總隊花蓮駐地勤務第1大隊第3隊出動NA-701黑鷹直升機，由正駕駛陳國勝、副駕駛張建偉、機工長洪榮伸，以及共勤的消防署特搜隊小隊長張力家、隊員張迺凡，於上午7點57分從花蓮機場起飛、8點23分抵達目標區域開始搜索，8點25分目視待救者，實施高低空偵查、馬力計算，並與消防署特種搜救員討論救援方式後，決定採擔架吊掛救援。

空勤總隊表示，8點30分開始吊掛，先由特搜人員1員及擔架分次吊掛下降至地面後脫離，待特搜人員地面處理完畢，8點45分再次進場實施傷患吊掛及特搜人員回收，8點49分完成 吊掛任務，9點19分在花蓮德興棒球場落地，由救護車將傷患送醫。

花蓮縣消防局呼籲，登山山友出發前務必做好萬全準備，尤其是行走挑戰級路線時務必攜帶衛星定位及通訊器材，隊員間互相提醒照應，才能平安出門、平安下山。

空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊出動黑鷹直升機，上午將八通關越道摔傷的66歲李姓山友送到花蓮德興運動場降落，轉送花蓮慈濟醫院。（記者游太郎攝）

空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊出動黑鷹直升機，上午將八通關越道摔傷的66歲李姓山友送到花蓮德興運動場降落，轉送花蓮慈濟醫院。（記者游太郎攝）

受傷的李姓山友上SKED擔架，由消防、義消及林務局、玉管處等救難人員輪番搬運到26k附近找到的合適吊掛點。（消防局提供）

受傷的李姓山友上SKED擔架，由消防、義消及林務局、玉管處等救難人員輪番搬運到26k附近找到的合適吊掛點。（消防局提供）

受傷的李姓山友上SKED擔架，由消防、義消及林務局、玉管處等救難人員輪番搬運到26k附近找到的合適吊掛點。（消防局提供）

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