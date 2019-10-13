搶救墜谷登山客…山青擔架2公里+農車1.5公里 急奔1個多小時

2019-10-13 10:35

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣橫山警分局表示，高齡將近70歲的劉姓登山客在尖石鄉司馬庫斯山區墜谷，當地山青協助警員搶救時不但徒手搬運擔架2公里，還開來農用搬運車當救護車接駁運送1.5公里，沿途不少登山客為他們加油打氣，他們花了一個多小時成功把劉姓傷者送上救護車前往醫院接受治療。

警方表示，昨天上午泰崗派出所接獲通報，在司馬庫斯登山林道3.5K路段，有高雄市登山團的劉姓高齡團員因體力不支墜落與路面有10公尺落差的山谷，警員李政穎、林秦宇火速前往登山口與4名山青會合，再經由崎嶇陡峭、狹窄濕滑的碎石山路捷徑趕到抵達求救地點，合力將年近70歲劉姓傷者固定擔架後抬至路面。

警方表示，由於劉姓傷者頭部受創嚴重現場血流不止，當時已近乎昏迷狀態，警員與山青基於救人時間寶貴，以輪流抬擔架方式原路重返，徒步搬運2公里後由司馬庫斯部落原住民開來農用搬運車當救護車協助接駁，為防高低起伏造成傷者擔架滑落，1.5公里的「車程」中2名警員不時以雙手托扶，在11點多將傷者送至登山口，再由119救護車送至台北榮總新竹分院急救。

警方表示，由於國慶連假期間有不少登山客到司馬庫斯登山，警員和山青救援過程中，有路過登山客紛紛表示關心，並為他們加油打氣，讓他們非常感動。

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