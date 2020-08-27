遊覽車司機懷疑討客兄 12刀砍死妻子後輕生

案發地位於桃園市平鎮區華隆街。（記者許倬勛翻攝）

2020-08-27 10:53:17

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市51歲黃姓男子昨晚8點與妻子47歲張姓女子吵架，黃男懷疑張女外遇，酒後涉嫌在住處將她殺害、猛砍12刀，行兇後慌亂奪門逃逸，並致電友人，詢問「我殺人了，怎麼辦？」友人通知黃男1對兒女返家，黃嫌後又返家在死者旁欲尋短，兒女赫見父母倒臥在血泊中，趕緊通報警消，張女經急救仍回天乏術，黃男送醫尚有氣息，目前仍在加護病房搶救中。全案由警方調查釐清中。

黃男平時開遊覽車維生，近期受武漢肺炎疫情影響，工作有一搭沒一搭，張女則在工廠擔任作業員，2人均是印尼籍華裔，結縭約26年，兒女均已成年搬離家中，平日僅黃嫌與妻子同住。

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據悉，黃男夫妻長期感情不睦，近期因工作不順，脾氣更是火爆，常找張女吵架，張女不堪其擾，年初搬離住處，黃男自知理虧，不斷哀求太太返家，8月10日張女終於返家，不料爭吵仍不斷。

昨晚黃男在住處獨飲，三杯黃湯下肚，見張女要出門，惡狠狠質問「你要去討客兄？」2人遂爆發爭吵，黃男恐嚇威脅無效，竟衝到廚房持水果刀刺向張女，接著一陣猛砍，張女身中12刀，當場斃命。

黃男行兇後，赫然回神，自知釀下滔天大罪，疑畏罪奪門逃逸，先是通知黃姓友人，在電話中表示：「我殺人了，怎麼辦？」黃姓友人趕緊通知黃嫌的1對兒女，告知返家查看。黃嫌後又返家，持刀往肚子猛捅6刀，疑想尋短，黃嫌兒女返家，赫見父母倒臥在血泊中，趕緊通報警消到場。

警方到場，發現張女傷處均分部在左半身，左頸、左手臂、左腕、左膝共有10處刀傷，刀刀見骨，左下背有2處穿刺傷，不排除穿刺傷致命；消防人員將黃男、張女送醫，張女因傷勢過重，經搶救仍回天乏術，黃男尚有氣息，目前仍在加護病房搶救中。

鄰居說，黃家人與左鄰右舍互動不多，只知2人感情不睦，案發前幾天黃男還曾載妻子外出，孰料昨晚又爆發爭吵，竟出現驚悚命案。

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犯案兇刀。（記者許倬勛攝）

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