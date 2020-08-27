為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遊覽車司機懷疑討客兄 12刀砍死妻子後輕生

    案發地位於桃園市平鎮區華隆街。（記者許倬勛翻攝）

    案發地位於桃園市平鎮區華隆街。（記者許倬勛翻攝）

    2020-08-27 10:53:17

    ［記者許倬勛／桃園報導］桃園市51歲黃姓男子昨晚8點與妻子47歲張姓女子吵架，黃男懷疑張女外遇，酒後涉嫌在住處將她殺害、猛砍12刀，行兇後慌亂奪門逃逸，並致電友人，詢問「我殺人了，怎麼辦？」友人通知黃男1對兒女返家，黃嫌後又返家在死者旁欲尋短，兒女赫見父母倒臥在血泊中，趕緊通報警消，張女經急救仍回天乏術，黃男送醫尚有氣息，目前仍在加護病房搶救中。全案由警方調查釐清中。

    黃男平時開遊覽車維生，近期受武漢肺炎疫情影響，工作有一搭沒一搭，張女則在工廠擔任作業員，2人均是印尼籍華裔，結縭約26年，兒女均已成年搬離家中，平日僅黃嫌與妻子同住。

    據悉，黃男夫妻長期感情不睦，近期因工作不順，脾氣更是火爆，常找張女吵架，張女不堪其擾，年初搬離住處，黃男自知理虧，不斷哀求太太返家，8月10日張女終於返家，不料爭吵仍不斷。

    昨晚黃男在住處獨飲，三杯黃湯下肚，見張女要出門，惡狠狠質問「你要去討客兄？」2人遂爆發爭吵，黃男恐嚇威脅無效，竟衝到廚房持水果刀刺向張女，接著一陣猛砍，張女身中12刀，當場斃命。

    黃男行兇後，赫然回神，自知釀下滔天大罪，疑畏罪奪門逃逸，先是通知黃姓友人，在電話中表示：「我殺人了，怎麼辦？」黃姓友人趕緊通知黃嫌的1對兒女，告知返家查看。黃嫌後又返家，持刀往肚子猛捅6刀，疑想尋短，黃嫌兒女返家，赫見父母倒臥在血泊中，趕緊通報警消到場。

    警方到場，發現張女傷處均分部在左半身，左頸、左手臂、左腕、左膝共有10處刀傷，刀刀見骨，左下背有2處穿刺傷，不排除穿刺傷致命；消防人員將黃男、張女送醫，張女因傷勢過重，經搶救仍回天乏術，黃男尚有氣息，目前仍在加護病房搶救中。

    鄰居說，黃家人與左鄰右舍互動不多，只知2人感情不睦，案發前幾天黃男還曾載妻子外出，孰料昨晚又爆發爭吵，竟出現驚悚命案。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    犯案兇刀。（記者許倬勛攝）

    犯案兇刀。（記者許倬勛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    口角衝突砍死妻 桃園男輕生送醫
    2020-08-27 09:29

    口角衝突砍死妻 桃園男輕生送醫
    爭吵不動產問題竟殺妻倒頭就睡 莾男被判9年稱「很後悔」
    2020-08-26 12:16

    爭吵不動產問題竟殺妻倒頭就睡 莾男被判9年稱「很後悔」

    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    桃園驚傳家庭悲劇！夫懷疑妻外遇 拿打氣筒把她活活打死
    2020-06-16 21:13

    桃園驚傳家庭悲劇！夫懷疑妻外遇 拿打氣筒把她活活打死
    沙鹿殺妻命案 狠夫IG只放2稚子照片
    2020-04-29 16:32

    沙鹿殺妻命案 狠夫IG只放2稚子照片
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    屏東男子掐死前妻 疑因求復合遭拒埋殺機
    2018-05-30 12:21

    屏東男子掐死前妻 疑因求復合遭拒埋殺機
    中和南工路亂刀殺妻案 全家福照曝光
    2015-12-25 20:43

    中和南工路亂刀殺妻案 全家福照曝光
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-26 11:37

    獨家》史上最大宗！台中港查獲約585萬包走私菸 市價破5億 影片

    2020-08-26 12:48

    華航儲備空姐花蓮打工換宿 疑自摔遭曳引車輾斃

    2020-08-26 11:25

    康友-KY涉財報不實、董事長被通緝 反控勤業眾信涉不實簽證查核

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播