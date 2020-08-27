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    首頁　>　社會

    口角衝突砍死妻 桃市男輕生送醫

    2020-08-27 09:29:19

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市昨晚驚傳夫妻吵架持刀互砍慘劇，警方到場時，赫見妻子傷重當場身亡，行兇的丈夫也自殘倒地，滿腹鮮血，先行送醫，至於衝突原因及殺人動機，仍待黃男傷勢穩定再釐清全案。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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