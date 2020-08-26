爭吵不動產問題竟殺妻倒頭就睡 莾男被判9年稱「很後悔」

高等法院認定吳男並無殺人犯意，今改依傷害致死罪判刑9年。吳聆判後表示「很後悔」。（資料照）

2020-08-26 12:16:14

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市男子吳國彬去年5月因不動產所有權劃分等問題，與妻子何姓女子發生爭執，因情緒失控，竟強勒妻子頸部導致昏迷，自己跑去倒頭大睡，50分鐘後良心不安查看，發現妻子情況危急，但送醫不治，桃園地院依殺人罪判刑13年，上訴後，高等法院認定吳男並無殺人犯意，今改依傷害致死罪判刑9年。吳聆判後表示「很後悔」。

48歲的吳男與妻子何女於2009年7月曾協議離婚，但去年4月法院判決2人仍存在婚姻關係，吳男在5月3日搬回他名下的桃園蘆竹區住處與何女同住，打算和何女討論房產問題，但兩人意見不一而發生口角衝突。

請繼續往下閱讀...

5月5日深夜，吳男和何女因故又發生衝突，吳男竟徒手勒頸造成她昏迷不醒，吳不當一回事，跑去呼呼大睡，50分鐘後，吳男越想越不對勁，查看何女狀況，驚見她無呼吸反應，緊急送醫，何女因窒息及缺氧性腦病變須住院治療，12天後不治。

桃園地院認為，吳男未與妻子理性溝通，反而下手殺害，考量吳男和何女家屬達成和解，且符合自首要件，給予減刑，依殺人罪判13年徒刑。吳男不服判決，上訴高等法院。

高等法院認定吳男沒有殺人犯意，今改依傷害致死罪判9年徒刑，還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法