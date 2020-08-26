為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    逆轉！爆乳Ginny妮跳槽一審判賠 高院改判免賠且返還265萬

    直播主Ginny妮（見圖）從UP直播跳槽17live，一審判賠500萬元，二審高院逆轉，不僅改判免賠，且「UP」須還她被假扣押的265萬9205元；還可上訴。（翻攝自Ginny妮臉書）

    直播主Ginny妮（見圖）從UP直播跳槽17live，一審判賠500萬元，二審高院逆轉，不僅改判免賠，且「UP」須還她被假扣押的265萬9205元；還可上訴。（翻攝自Ginny妮臉書）

    2020-08-26 17:59:58

    〔記者楊國文／台北報導〕人氣爆乳直播主「Ginny妮」外型姣好，前年主動從「UP」直播平台跳槽直播平台「17」，被「UP」指控片面違約、求償違約金500萬元，台北地院認定違反競業禁止原則，跳槽具競爭關係的同類平台，判賠500萬元。上訴後，高等法院今判決大逆轉，認定「Ginny妮」有權約止合約，不僅改判免賠，且「UP」須還她被假扣押的265萬9205元；還可上訴。

    UP直播平台主張，「Ginny妮」2017年10月1日與他們簽署獨家合作約定書，約定擔任獨家主播，後來因為收益佳，雙方在2018年1月1日重新簽訂合作約定書，提高「Ginny妮」的時薪為每小時1500元，每月需播滿開播20至60小時，合約延長到2018年底為止，亦約定她為獨家主播，不得在其他任何直播平台開播。

    沒想到後來「Ginny妮」竟片面表示要終止合約，違約不履行直播，轉到有競爭關係的同類平台「17」擔任直播主，已違反競業禁止的約定，要求她應賠償懲罰性違約金500萬元。

    本名何金鈴的「Ginny妮」（31歲）辯稱，她2018年7月3日透過通訊軟體LINE向經紀人表示要解約時，已經獲得同意解約，雙方契約當時已合意終止，直播平台「17」請求賠償500萬元，並不合理，也有失公平，請求駁回「UP」的求償。

    一審時，台北地院認為，「Ginny妮」在2018年1月至5月的直播收入共214萬多元，以直播平台58%、直播主42%的比例拆帳後，「Ginny妮」實拿108萬1468元，而她在2018年5月單月進帳達46萬多元，也為UP創造約60萬元收益，估算出「Ginny妮」從片面解約至合約到期的6個月內，使公司少賺352萬多元，此外，亦違反競業禁止原則，認定直播平台的商業模式，的確有懲罰性違約金的規定，加上高人氣直播主可能帶來的商機無限，「UP」求償懲罰性違約金500萬元為合理，判決「Ginny妮」應賠500萬元；但她不服，上訴高等法院。

    高院認定，兩造合約性質屬勞務給付契約，「Ginny妮」有權依民法第549條相關規定終止和「UP」直播平台的合約，且依雙方合約的規定，「UP」直播平台無權請求她支付懲罰性賠償金，另外，「UP」應還她被假扣押的265萬9205元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情下仍成長 M17：台灣經驗展開全球複製
    2020-08-17 18:35

    疫情下仍成長 M17：台灣經驗展開全球複製
    「肉包包」和乾爹性愛影片外流 「蛋餅薇涵」公審粉絲和解獲緩刑
    2020-03-18 17:08

    「肉包包」和乾爹性愛影片外流 「蛋餅薇涵」公審粉絲和解獲緩刑
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    殺害17直播主前女友 狠男逃死無期徒刑定讞
    2020-01-17 11:23

    殺害17直播主前女友 狠男逃死無期徒刑定讞
    「Up」告「17」惡意挖角求償4億 判決結果出爐
    2019-04-16 17:34

    「Up」告「17」惡意挖角求償4億 判決結果出爐
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    控惡性挖角害業績下滑4億 Up直播告17直播反遭打臉
    2019-03-19 19:13

    控惡性挖角害業績下滑4億 Up直播告17直播反遭打臉
    17直播告Up涉違公平交易法 罪證不足獲判不起訴處分
    2018-10-31 22:06

    17直播告Up涉違公平交易法 罪證不足獲判不起訴處分
    社會今日熱門
    2020-08-25 23:04

    已婚男網路騙愛 「損害貞操權」判賠30萬

    2020-08-25 20:57

    8/25 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    2020-08-25 22:50

    風雨無阻偷盆栽 同一家連偷12盆

    2020-08-25 20:46

    「煞到」寵物美容師 色翁強脫口罩想舌吻代價40萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播