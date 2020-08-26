逆轉！爆乳Ginny妮跳槽一審判賠 高院改判免賠且返還265萬

直播主Ginny妮（見圖）從UP直播跳槽17live，一審判賠500萬元，二審高院逆轉，不僅改判免賠，且「UP」須還她被假扣押的265萬9205元；還可上訴。（翻攝自Ginny妮臉書）

2020-08-26 17:59:58

〔記者楊國文／台北報導〕人氣爆乳直播主「Ginny妮」外型姣好，前年主動從「UP」直播平台跳槽直播平台「17」，被「UP」指控片面違約、求償違約金500萬元，台北地院認定違反競業禁止原則，跳槽具競爭關係的同類平台，判賠500萬元。上訴後，高等法院今判決大逆轉，認定「Ginny妮」有權約止合約，不僅改判免賠，且「UP」須還她被假扣押的265萬9205元；還可上訴。

UP直播平台主張，「Ginny妮」2017年10月1日與他們簽署獨家合作約定書，約定擔任獨家主播，後來因為收益佳，雙方在2018年1月1日重新簽訂合作約定書，提高「Ginny妮」的時薪為每小時1500元，每月需播滿開播20至60小時，合約延長到2018年底為止，亦約定她為獨家主播，不得在其他任何直播平台開播。

請繼續往下閱讀...

沒想到後來「Ginny妮」竟片面表示要終止合約，違約不履行直播，轉到有競爭關係的同類平台「17」擔任直播主，已違反競業禁止的約定，要求她應賠償懲罰性違約金500萬元。

本名何金鈴的「Ginny妮」（31歲）辯稱，她2018年7月3日透過通訊軟體LINE向經紀人表示要解約時，已經獲得同意解約，雙方契約當時已合意終止，直播平台「17」請求賠償500萬元，並不合理，也有失公平，請求駁回「UP」的求償。

一審時，台北地院認為，「Ginny妮」在2018年1月至5月的直播收入共214萬多元，以直播平台58%、直播主42%的比例拆帳後，「Ginny妮」實拿108萬1468元，而她在2018年5月單月進帳達46萬多元，也為UP創造約60萬元收益，估算出「Ginny妮」從片面解約至合約到期的6個月內，使公司少賺352萬多元，此外，亦違反競業禁止原則，認定直播平台的商業模式，的確有懲罰性違約金的規定，加上高人氣直播主可能帶來的商機無限，「UP」求償懲罰性違約金500萬元為合理，判決「Ginny妮」應賠500萬元；但她不服，上訴高等法院。

高院認定，兩造合約性質屬勞務給付契約，「Ginny妮」有權依民法第549條相關規定終止和「UP」直播平台的合約，且依雙方合約的規定，「UP」直播平台無權請求她支付懲罰性賠償金，另外，「UP」應還她被假扣押的265萬9205元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法