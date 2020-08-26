高職生拿「飛機頭」玩童子拜觀音 強制性交未遂判2年

中部某高職生將手擲機（飛機模型）機頭塗上面速力達母藥膏，以暴力方式戳進同學肛門，被告強制性交未遂，處以徒刑2年，緩刑2年。（民眾提供）

2020-08-26 15:51:27

［記者陳冠備／彰化報導］中部某高職游姓、劉姓、柯姓及乙生（未滿18歲，交付少年法庭）4位學生，去年某日拿起教室內飛機模型欲對班上同學甲生玩童子拜觀音的惡作劇，甲生極力掙扎，4人仍合力將甲生褲子脫下，將飛機頭戳到甲生肛門一下才作罷，甲生母親不滿對4人提告，彰化地院審理，認為飛機模型未實際插入肛門，且被告已與甲生和解，依強制性交未遂，判處游、劉、柯3人徒刑2年，緩刑2年。

判決書指出，2019年12月某日下午，游姓、劉姓、柯姓及乙生私下謀議，下課時要用擺放教室內的手擲機（模型）機頭戳甲生肛門，乙生還在飛機頭塗上面速力達母藥膏，並交由柯生保管，下課鐘一響，游生立刻勾住甲生頸部，拉到教室後方，其他3人見狀也衝過來，將甲生壓制在地，劉生則幫忙脫下甲生褲子及內褲，再由游生則拿起手擲機用力戳向甲生肛門一下，甲生大叫一聲，眾人才鬆手。而事後甲生將被欺負過程告知母親，甲母得知氣憤難平，報警提告。

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彰化地院審理，游生等3人以暴力方式將甲生外、內褲脫下，並以手擲機戳肛門，以共同違反共同強制性交犯行，但是機頭僅戳到肛門上方組織，並未插入肛門，因而未遂。

法官審理，游生等3人不顧他人身體自主權及感受，對甲生強制性交未遂行為，應該予以懲罰，審酌游生等3人犯後坦承犯行，且與甲生及父母達成和解，並表示願意原諒不追究刑責，判處徒刑2年，緩刑2年，緩刑間交付保護管束，參加法治教育2場。

對此校方學務處表示，被害學生與游生等人是同班同學，平時也是好朋友，當天因一時興起，才做出惡作劇行為，並非慣性罷凌事件，但事發後校方立刻招開校內性平委員會並啟動調查，經調查結果，游生等人犯錯屬實，校方依獎懲委員會調查報告建議給予游生等人記過懲處，今年都已順利畢業。

校方學務處說，但該模型飛機屬教材工具，事後校方並無明令禁止使用，但校方也對犯法學生進行告誡，不應用鈍器侵犯任何人身體，需尊重每個人身體自主的權益。

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