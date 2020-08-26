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    首頁　>　社會

    七夕摩鐵爆滿？竹市警局旁驚見女上男下激情運動

    這對情侶在情人節晚上以女上男下坐姿，在警局旁演出激情秀。（取自新竹爆料公社）

    這對情侶在情人節晚上以女上男下坐姿，在警局旁演出激情秀。（取自新竹爆料公社）

    2020-08-26 12:32:12

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕昨天七夕情人節晚間，有網友行經新竹市警局旁邊、消防博物館與林務局新竹林管處隔壁的人行道，看見一對情侶就在人行道旁，以女上男下的坐姿，演出戶外激情秀，網友在「新竹爆料公社」PO出過程，揶揄「為了新竹市生育率，他們非常拼命，直接在市政府前、警察局對面，這...合理嗎？」也有網友說，一旁就是薇閣，二人卻不選擇開房間，肯定是情人節爆滿了！

    據了解，男女二人並未裸露，但動作相當激動，他們所坐的位置，是警察局與消防分隊值班台看不到的角落，但是路過的行人卻可以看得非常清楚，由於二人並無裸露，只是動作激情，因此尚無觸法之虞。市警局則表示，昨晚並沒有接獲民眾通報此事，警方今後也會注意加強附近巡邏。

    網友的回應相當令人噴飯，有人說這「像極了愛情！」「野外比較刺激啊！」「因為家裡要開冷氣，所以到外面享受大自然的風！」「七夕情人節肯定訂不到房間…只好在外解決」「強者，整個城市都是我的旅館」「沒辦法，薇閣客滿了，等不及！」「要我這單身女子情何以堪！」「時間點抓的剛剛好；也沒露出，堪稱街砲老手」「請問哪裡可以下載高清無碼版本？」

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