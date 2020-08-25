8/25 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-08-25 22:20:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月25日）開獎的第109000076期大樂透、第109000204期今彩539及第109000204期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第109000076期大樂透中獎號碼為「02、23、28、35、46、48，特別號：33」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共28注中獎，每注可得6萬6118元；肆獎共63注中獎，每注可得1萬8890元；伍獎共1662注中獎，每注可得2000元；陸獎共2159注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2329注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9764注中獎，每注可得400元。

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第109000076期49樂合彩中獎號碼為「02、23、28、35、46、48」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共144注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3940注中獎，每注可得1250元。

第109000204期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、08、10、11、12、14、15、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共174注中獎，每注可得500元；肆獎共1685注中獎，每注可得100元。

第109000204期今彩539中獎號碼為「11、23、33、36、37」，頭獎摃龜；貳獎共253注中獎，每注可得2萬元；參獎共8619注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4696注中獎，每注可得50元。

第109000204期39樂合彩中獎號碼為「11、23、33、36、37」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共372注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4308注中獎，每注可得1125元。

第109000204期3星彩中獎號碼為「314」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000204期4星彩中獎號碼為「6974」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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