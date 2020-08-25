無恥「撿屍男」性侵被告 大談與5女一夜情「戰功」

法官不採信辯詞，依強制性交罪判江男徒刑4年2月，可上訴。（示意圖）

2020-08-25 16:21:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市妙齡女子小芳失戀，去年2月8日凌晨到夜店喝酒，卻被陌生的江姓男子盯上，一路跟蹤後伺機帶上車「撿屍」，醉醺醺的她，還在車內向江男借電話撥給前男友，之後，於公廁內被江男性侵害得逞，小芳不認識江男，她輾轉向前男友取得電話號碼提告，台中地院審理時，江男卻大言不慚說，是你情我願發生關係，他常在夜店外搭訕女子，至少與5名女子發生一夜情，法官卻不採信辯詞，依強制性交罪判刑4年2月，可上訴。

判決書指出，小芳（化名）於上述時間，與朋友到夜店喝醉酒，被朋友載送到住處附近超商，她卻沒回家，而是獨坐地上，被開車從夜店跟蹤而來的江姓男子（碩士畢業、無業），攙扶到車內，意識模糊的小芳，於車內打電話給前男友，電話卻被封鎖，遂向江男借電話，打兩通電話給前男友，卻都沒有接通。

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江男以聊天為由，把小芳載到汽車旅館，卻都沒有空房，清晨約6時，江男驅車來到一處公園，小芳逐漸酒醒，驚覺自己坐在陌生人車內，她藉故上廁所想逃離，江男卻跟在後面，於公園的無障礙廁所內性侵害得逞，再把小芳載到一處國小旁「放生」，小芳先向閨密求救，再輾轉透過朋友，向前男友取得江男的電話報警。

台中地院一審時，小芳強調，她的記憶雖「片斷」，但記得借江男手機、於公廁內被性侵害等案情，她覺得自己與江男都很噁心；江男辯稱說，小芳意識清晰，兩人於公廁內發生合意性行為，至於一路跟蹤的動機？江男解釋說，他在夜店見到小芳，很想認識小芳，他常在夜店外搭訕女人，至少與5名女性，第一次見面就發生性關係（俗稱一夜情）。

法官認為，如果是你情我願，何必選在公廁？兩人互不認識，小芳沒必要誣陷江男，江男一路跟蹤小芳，顯示他想趁小芳酒醉時搭訕，有乘機性交的犯意，江男辯詞不足採信，依強制性交罪判刑4年2月。

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