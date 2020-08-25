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    閨蜜帳號遭盜賣便宜iPhone 羽球女教練被詐3萬6

    女教練與歹徒對話。（記者邱俊福翻攝）

    女教練與歹徒對話。（記者邱俊福翻攝）

    2020-08-25 14:44:20

    〔記者邱俊福／台北報導〕新北市一位羽球女教練，日前看到閨蜜臉書貼文在賣超便宜的iPhone 11 pro手機後，先以Messenger私訊閨蜜確認，便加入所提供的一個LINE ID可商談購買細節，結果依約匯款3萬6000元購買2隻，想作為父親節禮物，對方隨即失聯，經緊急再次跟閨蜜詢問，始知閨蜜帳號遭盜用，從頭到尾都是跟歹徒對話，憤而報警。

    刑事局表示，該女教練日前看到閨蜜貼文在賣iPhone，表示原廠朋友公司新開幕做活動iPhone 11 pro 才賣1萬3000元，貼文中並提供一個LINE ID可商談購買細節。

    一開始女教練對於價格如此便宜有點擔心，於是先以Messenger私訊朋友確認，對方只說「是真的，可以私我朋友問問，是現實認識很久的朋友，可信」，教練因此加入該LINE ID進行後續洽詢，但不知其實閨蜜的帳號已遭盜用，此時和教練對話的其實是歹徒。

    女教練加入指定LINE ID後與暱稱「百信通訊」商談交易，「百信通訊」稱因新店開張，提供促銷限時優惠，對談中先要求提供看到的該則臉書貼文，接著營造店內很忙，但因是友人介紹，特別保留名額，要求趕緊去匯款，慢了就沒了，若匯款完成後就立即包裝出貨，營造「要買要快」的假象，且談話期間還拍攝身分證，以「以上證件只限保證手機正品用途」的理由取信女教練。

    女教練依約匯款訂購2隻後，對方隨即失聯，經再次跟閨蜜確認後，閨蜜才表示臉書帳號遭盜用，沒有再賣手機，女教練才發現遇到詐騙集團。

    刑事局「165」反詐騙諮詢專線統計，累計今年6月1日至8月23日，已發現39組用於臉書貼文加LINE賣3C產品、冷氣的詐騙LINE ID，其中又以iPhone手機、MAC平板電腦為主要標的物，看準民眾想低價買好貨的心態，持續用相同手法進行詐騙，導致是類詐騙案件層出不窮。

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