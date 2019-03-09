詐騙新招！誆試玩App遊戲領1500元 手機被鎖還要你付贖金

2019-03-09 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙集團新花招！日前有受害網友分享，在臉書上看到「徵iOS免費遊戲試玩人員」貼文，內容聲稱「玩10分鐘遊戲就能現領1500元」，她在和對方聯繫後，依照指示登入對方給予的Apple ID，並開啟「尋找我的iPhone」功能再去玩遊戲，事後卻發現手機被鎖住了，而對方卻開口向她勒索1500元的解鎖費。

受害網友表示，她依循對方指示打開遊戲試玩，然而玩完後竟發現無法登出，對方才向她表示手機被鎖了，要她進行重置，結果iPhone因此被鎖定，螢幕還跳出警示訊息「遺失手機，加Line ******」，接著她加入Line聯絡後，對方又說支付1500元就會給她解鎖密碼，她才發現自己被騙了。

原PO提到，後來在蘋果客服人員的協助下，她終於順利修好手機。她表示，如果發生相同情況，首先要帶著手機盒子和購買手機時的發票，直接去蘋果門市或電信行陳述狀況，等蘋果公司知悉後協助處理，過程中千萬不要點任何人傳來的網址，也不要答應付錢，「給他錢他也不會幫你開，就算他暫時幫你開，他的Apple id也還在你的裝置，你也無法登出，他要鎖隨時可以再鎖！」

據《聯合新聞網》報導，刑事局坦言，這是詐騙集團新手法，雖然截至今年3月1日止，尚無受理到相關案件，但警方將會主動展開調查。

刑事局表示，在登入歹徒提供的帳號下，如果同時啟用「尋找我的iPhone」功能，歹徒就會惡意掛失，鎖定受害人行動裝置，並進一步勒索要求支付贖金，提醒民眾如受害，應尋求電信公司或資安專家協助解鎖。

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