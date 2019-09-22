假賣IPHONE XS MAX真騙錢 5網友上當受騙

詐騙集團利用賣假iphone xs max的名義詐騙得手數萬元（示意圖，與本案無關）

2019-09-22 12:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕詐騙集團成員今年3月起在臉書社團上，以林姓等網友名義在臉書上多個社團PO文販售IPHONE XS MAX 256G，因只售1萬8到2萬不等價格低廉，2天內騙取5名網友匯款購機。警方追查發現，被害人們的錢都是匯到劉姓男子帳戶內，將他約談到案。基隆地檢署近日偵結，認定劉男涉犯違反洗錢防制法等罪，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

檢警調查，詐騙集團成員在以不同人的名義，在許多臉書社團上，PO文販售上市未滿一年的IPHONE XS MAX，售價還不到定價4萬5的一半，吸引許多果粉私訊詢問。詐騙集團成員則會先請被害人加入LINE後，進行後續的詐騙行為。

其中有3名被害人表示現金不足，無法購買時，詐騙集團成員甚至宣稱只要先付1萬訂金，尾款可以等有錢再付，3人誤以為遇到好賣家，卻沒想到1萬元匯出後，對方就失去聯繫，才知道上當受騙。

被騙的林、郭、張、李及周姓5名被害人，分別持著匯款單據及與詐騙集團LINE的對話截圖，到各自附近的轄區派出所報案，5人共被騙6萬8千元。警方彙整資料追查後發現，5人最後都將款項匯至劉姓男子的帳戶內，循線約談劉姓男子到案說明。

劉男到案後，完全否認犯行，並向警方宣稱自己是因為在網路上看見申辦貸款的廣告，最後依對方指示將自己的提款卡、存簿寄出，不知道對方是詐騙集團成員，更不知道自己的帳戶變成詐騙帳戶。

檢察官偵訊後認為，劉男已經涉犯幫助詐欺取財罪及違反洗錢防制法，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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