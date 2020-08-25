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    彭坤業出招！ 提早於21日退休 檢審會今日拔官變「免議」

    高檢署主任檢察官彭坤業已於8月21日退休。（資料照）

    高檢署主任檢察官彭坤業已於8月21日退休。（資料照）

    2020-08-25 13:27:44

    〔記者吳政峰、楊國文／台北報導〕高檢署主任檢察官彭坤業任職桃園地檢署檢察長期間，被控不當接受陳情，監察院2次彈劾均未過，移請法務部懲處，部分年輕檢察官組成的「劍青檢改」不滿他仍高居主任，要求法務部拔掉其主任一職，檢察官人事審議委員會今原排此議案，未料彭坤業出奇招，改在21日退休，導致檢審會今日只能決議「免議」。

    彭坤業雖然未被彈劾，但形象大傷，不只之前被檢審會記書面警告，年度考績「未達良好」，年終獎金還少1個月，檢察官生涯蒙塵，他對處分不滿，已提起救濟，並預訂27日退休，沒想到「劍青檢改」得知此事後，批評他接受陳請處理不當，竟然還能以主任一職退休，日前公開要求法務部要在他退休前處理拔官一事。

    法務部上星期為此發函檢審會，訂今日開臨時會，討論彭坤業的主任去留，由於職期審查會已通過「不續任主任」決議，一般認為今日的檢審會會如擬通過，豈料委員開會才知道，彭坤業早在21日就提早退休，原本的27日只是煙霧彈，反將了檢審會一軍。

    會中委員面面相覷，不知如何拔掉一位已經退休的主任檢察官官職，後經討論，認為既然已「無官可拔」，無法審議，故決議免議。

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