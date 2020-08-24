農民巡菜園抽乾蓄水池 驚見外籍移工沈屍池底

南投縣國姓鄉北港村1處農用蓄水池發生外籍移工不幸溺斃意外。（民眾提供）

2020-08-24 11:06:28

［記者佟振國／南投報導］南投縣國姓鄉北港村本月19日有1名越南籍移工，疑似天氣太熱，跳進農用蓄水池消暑後就沒再上來，直到農民巡視承租的高麗菜園，發現水池旁有衣服、拖鞋，多次呼叫也無人回應，驚覺不妙趕緊報案，在抽掉大部分池水後，才發現外籍移工已溺斃池底，警消人員也提醒許多農用蓄水池周邊無安全警示設施，且不透水布遇水濕滑，加上池底易有青苔、淤泥，人員不易攀爬上岸，一旦輕忽，往往成為奪命設施。

據了解，這名非法逃逸的24歲越南籍移工先前被查獲，本應遣返該國，但碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而延宕，國內收容所也大爆滿，採由專人具保外出替代收容，但每週須至負責的移民署專勤隊報到，但男子又跑到國姓鄉北港村的菜園非法工作，沒想到卻因此客死異鄉。

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日前越南移工疑似天熱跳進工作菜園的農用蓄水池消暑，直到傍晚僱用他的農民來巡視菜園，發現水池旁有衣服、拖鞋、手機，多次呼叫也無人回應，覺得大事不妙，趕緊報案，由於水池深達近5公尺，消防隊員以抽水馬達抽掉大部分池水，發現人在池底，已經死亡多時，由檢警進一步相驗處理，至於農民違法僱用移工也將依法開罰，最高可處75萬元。

救難人員指出，該農用蓄水池底、周邊均鋪設不透水布，水深加上不透水布遇水濕滑，池底也易生青苔、淤泥，均不易攀爬上岸，一旦受困，非常危險。

農用蓄水池旁留有外籍移工的衣物、拖鞋、手機等物品。（民眾提供）

救難人員抽掉蓄水池大部分的水，在池底發現外籍移工的遺體。（民眾提供）

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