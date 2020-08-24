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    警專畢等分發 男子泳池練憋氣發生溺水命危搶救中

    甫從警專畢業的張姓警界新鮮人，趁分發前到游泳池游泳，不料發生溺水，經漏夜搶救昏迷指數3，性命垂危。（記者湯世名翻攝）

    甫從警專畢業的張姓警界新鮮人，趁分發前到游泳池游泳，不料發生溺水，經漏夜搶救昏迷指數3，性命垂危。（記者湯世名翻攝）

    2020-08-24 10:29:54

    ［記者湯世名／彰化報導］今年6月甫從警察專科學校畢業的21歲張姓警界新鮮人，報名參加日月潭萬人泳渡，利用分發前到彰化縣和美鎮一家游泳池游泳，不料突發生溺水，經漏夜搶救昏迷指數3，性命垂危，其母昨天到醫院探視時呼喚張男：「為了媽媽和愛你的家人，一定要加油」，縣府與醫院呼籲大家集氣為張男加油打氣，希望能出現奇蹟。

    彰化縣和美鎮前晚驚傳潛水意外，21歲張姓男子在某游泳池練習憋氣時，突然無意識下沉，當場溺水，現場民眾發現緊急將他搶救上岸，由救生員CPR，消防員趕抵後接手搶救，張男已陷入昏迷並OHCA，緊急送醫急救，腦出血沒外傷，搶救後恢復心跳，但昏迷指數3，性命垂危，家屬心急如焚，希望有好消息傳出。

    據消防單位了解，張姓男子與親屬前往游泳池游泳練習憋氣，由於憋氣時間過久，親屬發覺不對勁，上前查看發現其已無意識，趕緊將他往上拉並通報救生員，搶救上岸後施以CPR急救。

    這起意外發生後，經相關單位了解發現，張姓男子是今年6月甫從警察專科學校畢業的警界新鮮人，通過警察特考後正等待分發至基層單位服務，家境並不優渥，張男是為了分擔家計而報考警專，在此之前先報名日月潭萬人泳渡活動，並利用空閒時前往游泳池加強體能，不料發生憾事。

    彰化縣長王惠美昨天由縣府社會處長王蘭心、彰化警分局長林崇志、彰化基督教醫院副院長周志中等人陪同張男家屬，於病床邊鼓勵張男及慰問家屬，王惠美亦請醫院務必全力救治，祈願張男能早日康復，以重返最愛的警察崗位。後續縣府社會處社工員將持續追蹤，並提供其他必要協助。

    甫從警專畢業的張姓警界新鮮人，趁分發前到游泳池游泳，不料發生溺水，性命垂危，彰化縣長王惠美（左）與家屬前往探視為他加油打氣。（記者湯世名翻攝）

    甫從警專畢業的張姓警界新鮮人，趁分發前到游泳池游泳，不料發生溺水，性命垂危，彰化縣長王惠美（左）與家屬前往探視為他加油打氣。（記者湯世名翻攝）

    甫從警專畢業的張姓警界新鮮人，趁分發前到游泳池游泳，不料發生溺水，性命垂危，彰化縣長王惠美（左）慰問家屬。（記者湯世名翻攝）

    甫從警專畢業的張姓警界新鮮人，趁分發前到游泳池游泳，不料發生溺水，性命垂危，彰化縣長王惠美（左）慰問家屬。（記者湯世名翻攝）

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