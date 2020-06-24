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被控舔耳襲胸女網友 「衣架大王」陳友亮被判刑1年

被控舔耳襲胸女網友，「衣架大王」陳友亮被判刑1年。（資料照）

被控舔耳襲胸女網友，「衣架大王」陳友亮被判刑1年。（資料照）

2020-06-24 16:43:29

［記者張文川／台北報導］台北五分埔「衣架大王」陳友亮去年5月與一名女網友初次見面，見她長腿、身材、臉蛋姣好，竟涉嫌強吻、舔耳、襲胸，台北地檢署去年底起訴陳，台北地院審理期間，他承認自己比較「熱情」而有親吻對方臉頰，但沒碰其他部位，否認猥褻。北院今依強制猥褻罪將陳判刑1年。可上訴。

陳友亮在五分埔經營「衣架的店」，販賣假人模特兒、購物提袋、衣架等服飾用品，被封為「衣架大王」，曾與帝寶名媛李珍妮交往而聲名大噪。

北檢起訴指出，去年5月14日陳友亮使用交友軟體「Tinder」，結識被害女網友，雙方相談甚歡，聯絡3天就約出見面，陳友亮開黃色賓士跑車接她，先至華山市場阜杭豆漿店吃早餐，再至中崙市場買菜。

被害女子指控，陳友亮在車程中說想和她交往，還一直對她毛手毛腳，但她知道他已有女朋友，斷然拒絕，沒想到陳男竟對她強吻、襲胸、摸大腿，她一再制止都沒用。

她指控，陳男隨後載她回家，又在她家樓下強吻她，她轉頭抵抗，陳男竟伸出舌頭舔她左耳，她到家後怒傳LINE訊息質問他：「為什麼覺得我應該要任你襲胸、親吻、摸大腿？我已經一直跟你說『停、不要、夠了！』，你有尊重過我嗎？」當晚她就到警局提告。

陳友亮到案後否認犯行，稱他只是比較熱情，但檢方認為陳男被女方質問後，立刻傳LINE道歉，且檢警也在女方左耳採到陳的DNA，起訴陳。

台北地院審理時，陳友亮不認罪，雖承認有親吻，但強調沒有觸碰她身體的其他部位，辯護律師則說，被害人左耳內除了驗出陳友亮的DNA，還有被害人自己和另一人的DNA，至少有3個人的DNA，無法排除是遭加工而成。

法官依據被害人前後一致的控詞，不採信陳的辯詞，認定陳友亮構成犯罪，今依強制猥褻罪將他判刑1年。

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