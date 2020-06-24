警總機密文件曝光！ 揭露黨國、竹聯幫掛勾內幕

戒嚴時期警備總部軍法處看守所，現為白色恐怖景美紀念園區。（資料照）

2020-06-24 08:14:01

〔即時新聞／綜合報導〕政府積極推動轉型正義，許多不為人知的機密文件逐一解密，週刊報導，一份36年前警備總部編列的機密報告中，詳細記載幫派「竹聯幫」的大小事，從歷史沿革與成員背景，從老大到幫眾都被鉅細靡遺的列冊，甚至提到黑幫成員加入政府組織擔任要職等事。

《鏡週刊》報導，這份前警備總部的機密文件《竹聯幫組織沿革表》中，記載著竹聯幫與黨國體制曾相當密切，縱容黑幫加入軍警或特勤系統，包括國安局、調查局、軍方、媒體、蔣家親信等，都有竹聯幫成員的蹤影，並提到黑幫成員加入政府組織擔任要職，等於揭露當年黨國與黑幫互相利用的史冊。

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該份機密文件顯示，從1960年起，竹聯幫分子進入陸軍官校、海軍官校及空軍官校等軍校就讀者，已達13人；另外還有進入調查局、中央警官學校、憲兵學校、情報學校等單位者，也有6人。這19人推斷很可能是竹聯幫依附黨國體制的開始，進而造成後續與政府關係日益密切、互為所用的濫觴。

其中最為人知的案例莫過於「江南案」。1984年10月，擔任竹聯幫幫主的陳啟禮，被當時的國防部情報局局長汪希苓吸收成為情報員，受訓後奉命祕密前往美國，與吳敦、董桂森二人，執行刺殺《蔣經國傳》作者劉宜良（筆名江南）。

竹聯幫要角「白狼」張安樂坦言，這份資料反映出了當時的狀況，雖然也對其中一些資料存有疑慮，不過大致上可以幫助社會大眾，了解黑幫與黨國的歷史脈略。

東吳大學公法中心主任胡博硯教授指出，透過這份機密文件，可以對國民黨與竹聯幫的一些猜測證實為真。胡博硯說，威權時代的國民黨，對幫派或合法性社團具有一定的支配力，利用組織來確保其政權的穩定性，讓威權體制不會被動搖。

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