2搜救員獲200萬賞金遭控「割稻尾」 指揮官：晚到豈能怪別人

屏安醫院副院長楊欣正登山失聯11天奇蹟獲救，不少人認為是200萬賞金發揮作用，縮短尋獲時間，找到人的登山嚮導蕭添益、洪華駿也成為救難英雄，事後屏東縣議員鄭清原將這筆錢匯給他們，卻有參與救援的搜救人員指控，蕭、洪兩人搶走自己規劃的搜救路線，根本是割稻尾，圖為搜救情形。（資料照）

2020-06-23 16:43:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏安醫院副院長楊欣正登山失聯11天奇蹟獲救，不少人認為是200萬元賞金發揮作用，縮短尋獲時間，找到人的登山嚮導蕭添益、洪華駿也成為救難英雄，事後屏東縣議員鄭清原將這筆錢匯給他們，但卻有參與救援的搜救人員指控，蕭、洪兩人搶走自己規劃的搜救路線，根本是割稻尾；對此負責現場搜救行動調度的指揮官蕭加和表示，「救人就是與時間賽跑！」不能因此說別人是收割稻尾。

200萬元的高額懸賞，在屏東來義鄉棚集山掀起一股罕見的尋人全民運動，楊欣正的搜救任務動用超過1000人次，單日最高曾有115人同時上山搜救，包括警消、義消、南區搜救大隊、國軍，民間的雲豹、飛鷹、個人等集結了全國菁英，不過也傳出究竟是為了錢還是救人的耳語。

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楊欣正奇蹟獲救後，有搜救人員就在網路上指出自己規劃的搜救路線被收割，當天抵達指揮中心卻被臨時告知更換搜救地點，認為蕭、洪兩人竊取別人規劃的路線，根本就是收割稻尾。

屏東縣消防局第二大隊副大隊長蕭加和回應，蕭、洪與提出質疑的救難人員提出相同的搜救路線，但當天早上6點分配路線時，提出質疑的搜救人員到8點多才加入搜救行列，當然先來的先依分配救援路線圖出發，「救人就是與時間賽跑」。

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