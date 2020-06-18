楊欣正受困時幾度絕望 聽到搜救隊鞭炮、吹哨聲重拾希望

屏安醫院院長黃文翔今天再度代表楊副院長感謝各界的關心。（記者羅欣貞攝）

2020-06-18 14:01:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣屏安醫院52歲行政副院長楊欣正，本月6日到來義鄉棚集山登山失聯，直到16日奇蹟獲救，目前住在屏東基督教醫院治療中；屏安醫院院長黃文翔今天透露，搜救行動期間，他們吹哨子、放鞭炮、請原住民對空鳴放槍獵，原來都有用，楊欣正天天都聽到，知道大家都沒有放棄他，讓他在絕望中得以重拾希望，撐過受困山中的11天。

黃文翔天天到屏基探視治療中的楊欣正，他表示，外界的關心對楊副院長來說是很重要的精神支撐，非常感謝各界的幫忙，現在楊會盡量把身體狀況保全到最好，未來才能盡力發揮最大的力量，來服務社會上需要幫助的人，包括幫助救難單位，也許將來可以用比較好的裝備，可以再去救別人。

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黃文翔也說，屏安醫院登山社成立不久，是假日休閒的社團，爬過里龍山、笠頂山等，都是郊區的一日行程，不是要過夜的深山，但這次沒有料到會受困，在楊副院長脫困後，登山社員問他「以後我們登山社還可以活動嗎？」，他說當然可以啊，但以後糧食裝備要帶足，這次的教訓是登山隊很好的學習，要學好怎麼不會失聯、找不到人時如何求救等。

黃文翔也透露，其實楊副院長受困當中幾度絕望，因為前面3天還可以走，後來就重摔下去溪谷，覺得自己的受困的地方不會有人到，他曾經喊過，他知道有人去找他，知道週邊有人，但是搜救人員聽不到他的聲音，因為瀑布水聲壓過呼救聲；而且本來身邊有保特瓶，後來卻滾掉了不能裝水，加上身體不能動了，眼鏡也掉了，可以看得到瀑布但喝不到水。

黃文翔還表示，搜救的每1天，他們用了很多方法，吹哨子、帶鞭炮去放、一邊找人一邊放鞭炮，還請原住民對空鳴放槍獵，還有打鼓，楊欣正事後說他都有聽到，知道外面的大家都沒有放棄他，都在找他，讓他在幾度要放棄時，重新又燃起希望。

其實獲救當天，楊已經有點迷迷糊糊，發現他的2位救難英雄，在上面踩到石頭，石頭滾了下來，他聽到石頭滾下來的聲音，用盡身上僅有的力量喊出一聲，救難人員一時還不知道是他，以為是搜救人員躺在那裡睡覺，後來才確定是真的找到楊，是這樣才發現的。

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