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瞪媒體、深吁一口氣！ 程宇姦殺女模一審逃死 二審仍判無期

被控姦殺女模的程宇，今被高院判無期徒刑逃死，還押時一度瞪視媒體。（記者王藝菘攝）

被控姦殺女模的程宇，今被高院判無期徒刑逃死，還押時一度瞪視媒體。（記者王藝菘攝）

2020-06-23 10:40:04

〔記者楊國文／台北報導〕程宇被控性侵殺害陳姓女網模，犯後還緊咬女友梁思惠是主謀，一審判程宇無期徒刑，暫時免死，檢方上訴仍求處程宇死刑，高等法院審理時，程宇改口否認性侵或姦殺陳女，還要求進行精神鑑定，遭檢方斥責「毫無悔意」，高院今仍判程無期徒刑，至於另涉竊盜、侵占、詐欺等3個輕罪均已確定；全案可上訴。

程宇今上午被提訊出庭聆判，聽判後面無表情，還押時媒體詢問有無向被害家屬道歉等問題時，竟一度瞪視媒體，步上囚車前狀似輕鬆，仰天深吁一口氣。一審時，程宇被判決無期徒刑時，竟當庭咧嘴微笑，遭被害人母親痛斥「判他100個死刑都不夠」，家屬今則未出庭。

民事部份，陳女父母求償1577萬元，程宇認為求償金額過高，法院判決程賠償1056萬元。

高院審理時，合議庭提出梁思惠咬定程宇是兇嫌等證詞、不利程宇的多項物證，要求他說明，但程宇無法提出合理辯解，一昧否認被控犯行，指稱既無性侵、也未殺害陳女，遭檢方怒斥「說謊」，建請判程死刑。

檢方起訴指出，死者陳女是梁思惠的閨密，27歲的程宇透過梁女認識陳女後，以梁女的臉書誘騙她出來外拍，2人於2017年3月碰面後，程宇把陳女帶往南港萬象大樓地下室，掐昏她後性侵得逞，因擔心犯行曝光，將她勒斃滅口。

程宇殺人後，還使用陳女手機和梁女聊天，更模仿梁思惠打字習慣，向陳女家人報平安，製造陳女活著的假象，自己則和梁女南下台中住宿；陳女家人當晚起疑，聯繫梁女質問，程宇隨即將手機丟棄飯店，直到飯店員工發現報案，全案才曝光。

程宇被逮後雖承認殺人，但栽贓指稱他是受梁女指示下手，害梁女無辜遭羈押3天，還被媒體、網友罵成「蛇蠍女」，所幸士林地檢署查明，將梁女不起訴處分，還她清白。檢方認為程宇謊話連篇，手段殘忍惡劣，且犯後態度差，完全無悔意，出監有再犯疑慮，依強制性交殺人、強盜等罪起訴，並求處死刑，但士林地院僅輕判程宇無期徒刑。

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