南港小模命案凶手程宇 偷前妻平板電腦遭判刑

2019-03-19 21:57

〔記者楊國文／台北報導〕男子程宇涉性侵殺害陳姓女模，一審被判無期徒刑，他又謊稱有人要買蘋果手機，騙了一隻暢銷的IPHONE6S，此外，程以「聲東擊西」手法，佯稱和前妻辦理離婚登記，卻跑到她住處偷走蘋果平板電腦，一審去年先判他詐欺罪、侵入住宅竊盜罪均有罪定讞，高等法院今再判他偽造文書、竊盜兩罪均有罪，合併應執行8月徒刑，可易科罰金24萬元。

本案是程宇（26歲，在押中）在2016年7月，知悉胡姓女子要賣蘋果IPHONE6S手機，向胡女佯稱詐稱有綽號「冰冰」的友人有意以2萬6000元要買她的手機。胡女信以為真，在台北車站國光客運西站出口把手機交給程宇，程宇為取信胡女，傳送不實的匯款單據照給胡女，推稱友人匯款錯誤後就避不見面，胡女才知受騙。

此外，2016年12月22日，程宇和方姓妻子約定當日要去戶政事務所辦離婚登記，程卻「放鴿子」，利用方女不在家的機會，跑到方女位於北市信義區永吉路的住處，偷走蘋果平板電腦一台。方女回家發現遭竊報警，警方調查後，她才知被程所騙。

程宇應訊坦承犯行，台北地院依詐欺罪判程4月，可易科罰金12萬元，另依侵入住宅竊盜罪判8月，不得易科罰金，程均未上訴而定讞。不過，檢方指控程另涉偽造文書、竊盜罪，提起上訴。

高等法院審理後，認定檢方上訴有理由，今判程偽造文書罪6月、竊盜罪3月，合併應執行8月，可易科罰金24萬元，犯罪所得4萬5126元應沒收、追徵，仍可上訴。程今未聆判，他涉姦殺女模案，高院正審理中。

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