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貴婦偷情醫師 身價6千萬小開丈夫求償獲賠30萬

彰化地院法官判決張男勝訴，沈醫師應賠30萬元給張男。（資料照）

彰化地院法官判決張男勝訴，沈醫師應賠30萬元給張男。（資料照）

2020-06-21 10:51:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名擁有6千多萬資產的張姓小開，原本婚姻美滿，但2年前太太迷上改裝車，與社團內的沈姓醫師有曖昧關係，先生為了「抓姦」混進她們的私人「臉書社團」，截取2人的「恩愛照」，向彰化地院提出精神損害賠償告訴，求償200萬元，法官判決張男勝訴，沈醫師應賠30萬元給張男，全案仍可上訴。

根據判決書，張男經營自己的公司，太太就在他的公司上班，2人育有2子，張名下有房屋2幢、土地多筆，投資多元，申報的財產總額約為6221萬元。

張男的太太是現年37歲的黃女，嫁給他已有12年，2人原本婚姻生活美滿，物質生活富裕，豈料2018開始，黃女迷上改裝車，開著先生送她的BMW馳聘於多個改裝車社團，立即成為社團內的風雲人物。

但先生張男在公司聽到許多耳語「老闆娘愛上○○醫院的醫師…」，沈男大黃女6歲，也是汽車改裝社團的成員，經常參加國內改裝車比賽，拿下多次冠軍。

張男經由朋友告知，展開抓姦，卻苦無所獲，後來「混」進太太加入的改裝車臉書社團，由於是「私人社團」，太太和沈男大膽用照片「曬恩愛」，畫面中黃女與沈男緊密相偎，面露微笑，貼臉合影，沈男甚或有作勢親吻臉頰之舉措，又或以右手環抱入懷，2人宛如熱戀。

他又從太太車子行車紀錄器發現她和沈男出遊，在車內親吻和調情的聲音，太太還告訴沈男「我很怕被（先生）抓到」。張男氣炸，拿著這些照片到法院提告，要求沈男賠償他200萬元的精神損失。

但沈男辯稱，上述照片都是團體出遊，大家起哄所照，互動過程並未逾越正常男女社交範圍，他也不知黃女是已婚之人，對於200萬元的求償，他不能接受。

審理的法官表示，黃女多次攜先生和兒子參加車聚，沈男怎可能誤認黃女是未婚，而黃女是有夫之婦，與人互動應保持基本理性，維持一定的社交距離，上述親暱照片，實難認為2人只是一般正常的交誼來往，考量這些照片只是在「私人社團」流傳，沒有大舉散佈，若賠償200萬元似嫌過高，考量原告受害情況及被告財力，應賠償30萬元。

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