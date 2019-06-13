偷吃鄰居床戰8次 人妻求分手慘遭痛毆

2019-06-13 00:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名人妻小美（化名）鼻青臉腫回家，被丈夫追問，她吐實與戴姓鄰居偷情，兩人還曾共遊香港與高雄，因為提分手遭對方毆打，戴男還恫嚇要在小美工作的臉書社團，散布兩人的性愛影片，小美與小美夫對戴男提告，新北地檢署今依相姦、傷害罪嫌起訴戴男，涉嫌恐嚇、妨害電腦使用罪部分僅有單一指述，處分不起訴。

前年3月，小美滿身是傷的回家，小美夫追問為何受傷，才驚知老婆竟與40多歲的戴姓鄰居暗通款曲，2016年8月至2017年3月，兩人在香港飯店、高雄民宿與戴男住宿共嘿咻8次，一週後，小美偕夫及其友人，與戴男相約在土地公廟談判，雙方爆發口角衝突，戴男先動手毆打小美友人，夫妻見狀後上前勸阻，也被戴男毆打推倒在地，小美夫因此對戴男提告通姦、傷害罪，妻子涉嫌通姦罪部分則撤告不起訴。

此外，小美另控戴男，恫嚇她將散布兩人交往期間的性愛影片，先登入刪除、變更小美臉書帳號、密碼，再以她的截圖當大頭照，在「伊莉討論區」成人論壇網路分享兩人的性愛影片與照片，並將網址密碼傳送給她，恐嚇：「若不配合就要將網址密碼公開」貼在她工作的臉書社團，小美夫也控戴男，前年1月借宿家中兩晚時，無故登入他的電腦，偷看他的信件。

庭訊時，戴男否認相姦等犯行，聲稱與小美只是鄰居，小美則提出內褲當證物証明兩人有嘿咻，但戴男卻拒絕被採DNA。

因小美內褲驗出戴男與另一人DNA，加上小美通過測謊，檢方依據鑑定書、驗傷單等證據，依涉犯傷害、相姦罪將戴男起訴，痛批戴男案後不知自省，被分手後竟多次動手毆人，行為惡劣，建請法院從重量刑，而戴男被控恐嚇、妨害電腦使用部分，因已逾電信公司6個月行動通信紀錄保存期，兩人的LINE對話紀錄也未見戴男有恐嚇之詞，認定罪證不足不起訴。

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