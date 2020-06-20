到中時大樓潑漆揚言放火 謝和弦獲緩刑

歌手謝和弦涉嫌兩度跑到中時大樓外噴漆辱罵，並在臉書揚言「放火」。台北地院日前依公然侮辱罪將他判處拘役20日，恐嚇公眾罪判處2月徒刑，均可易科罰金並緩刑2年。（資料照，記者陳慰慈攝）

2020-06-20 14:46:53

〔記者張文川／台北報導〕謝和弦因不滿中時集團報導，兩度跑到中時大樓外噴漆辱罵，隨後並在臉書揚言「放火」；台北地院先前開庭時，謝當庭承認犯罪，台北地院採簡易判決，日前依公然侮辱罪將他判處拘役20日，恐嚇公眾罪判處2月有期徒刑，2罪共可易科罰金8萬元，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並提供公益義務勞務40小時。可上訴。

謝和弦去年12月14日凌晨5時多，到台北市萬華區中國時報大樓噴漆「幹」髒話，被警方帶回偵詢，謝做完筆錄後，同日上午11時又返回中時大樓外，朝中時的招牌噴漆，隨後又在臉書發文「哈囉，這次噴漆，下次就放火囉」。

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謝和弦本月8日到北院開庭時，全盤認罪，供稱他在中時大樓外牆噴完「幹」字後赴警局製作筆錄，警方硬留他一小時，這讓他非常生氣，才又返回媒體大樓二度噴漆。之後他又在臉書PO文要「放火」，謝辯說他「想學鄭南榕，犧牲自己、照亮別人」。

謝和弦說，犯案當下他的心理疾症很嚴重，且他揚言放火的對象是中時董事長蔡衍明，「我對他非常、非常不滿」，強調並非針對中時員工或公眾；他說自知噴漆行為造成員工恐慌，現在已經記取教訓，希望法官給他緩刑機會，他願意做社會勞動。法官當庭諭知全案採簡易判決處刑。

北院日前判決指出，謝和弦身為公眾人物，當知謹言慎行，只因不滿中國時報立場與報導，不思理性表達意見，在中時大樓牆面與招牌噴漆、噴寫穢語，不尊重他人；又在臉書發表「放火」訊息，造成不特定人恐慌，危害公眾安全，構成犯罪。

法官考量謝和弦始終坦承犯行，偵審時未迴避或掩飾罪責，沒有前科、素行良好，且他應訊時神智清醒、條理分明，顯見犯案時是因身心疾病發作而犯案，因此輕判拘役20天與2月徒刑；並認為沒有必要立即執行，給予緩刑2年，條件是40小時公益勞務，以啟自新、牢記教訓，並觀後效。

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